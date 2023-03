Mobrici presenta il nuovo album Gli anni di cristo

Il cantautore ha raccontato Gli anni di cristo, in arrivo sul mercato venerdì 31 marzo, tra dubbi e mancanza di rimorsi in un periodo in cui il futuro sembra essere sempre meno certo ma la voglia di buttarsi è il motore dell’esistenza

Venerdì 31 marzo Mobrici pubblicherà il nuovo album Gli anni di cristo. Il cantautore ha presentato l’album al pubblico e alla stampa nell'incontro tenutosi al Cinema Orfeo di Milano, a fare da moderatore Carlo Pastore. L’artista ha parlato della scrittura del progetto e di come questo disco lo rappresenti pienamente in un mondo di dubbi e incertezze.

Come vedi il futuro?

Fin da quando ero bambino mi sono sempre visto più vecchio della mia età anagrafica e adesso mi sento come se il cerchio si stesse per chiudere, ora ho il timbro che ho sempre sognato, ma per il resto non stiamo vivendo in un periodo bellissimo.

Cioè?

La cosa che mi dà più fastidio è che non ho la minima idea di cosa possa accadere in futuro, a sei anni sapevo che un giorno sarei stato qua a parlare di questo disco, mentre ora non so dirmi tra dieci dove e come sarò.

Questa incertezza la ritroviamo anche nell’album

È un disco pieno di dubbi, un brano che rappresenta tutto ciò alla perfezione è Figli del futuro.