Duran Duran, in arrivo un nuovo album: ci sarà anche Andy Taylor

La reunion dei Duran Duran

approfondimento

Duran Duran, niente reunion a Los Angeles: Andy Taylor ha il cancro

A dare la notizia così tanto attesa e bramata è stato il quotidiano britannico The Mirror, che ha riferito di un prossimo viaggio di Simon Le Bon a Ibiza, dove raggiungerà il chitarrista Andy Taylor, gravemente malato, per iniziare le registrazioni. Come detto, non sono state date informazioni precise per l’uscita e si tratta di voci di corridoio che, seppure autorevoli, non hanno il gusto della certezza. The Mirror riferisce che il disco dovrebbe uscire entro la fine di quest’anno ma non è escluso che la sua presentazione avvenga anche prima, per aumentare l’hype attorno al progetto e creare ancora più curiosità su un lavoro che i fan della band attendono da tantissimi anni. Le condizioni di Andy Taylor sarebbero irreversibili e il suo stato di salute non prometterebbe niente di buono. “Quando ha sganciato la bomba due giorni prima della Hall of Fame, è stato davvero scioccante e terribilmente triste”, ha dichiarato il bassista John Taylor in una recente intervista rilasciata in occasione di una raccolta fondi in favore della ricerca contro il cancro.