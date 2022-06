Firenze, i Duran Duran agli Uffizi: Taylor e Rhodes visitano Galleria

La band è in Toscana per una data della loro tournée internazionale. Il bassista e il tastierista, grandi appassionati d’arte, ne hanno approfittato per un tour di circa quattro ore tra i tesori del museo. Ad accompagnarli il direttore Eike Schmidt

Anche i Duran Duran non hanno resistito alla bellezza degli Uffizi e, mercoledì 22 giugno, si sono concessi un tour di circa quattro ore nella Galleria di Firenze. Protagonisti della full immersion tra i capolavori del celebre museo sono stati John Taylor e Nick Rhodes, bassista e tastierista della band, grandi appassionati d’arte. I musicisti si trovano in questi giorni in Toscana per una data della loro tournée internazionale (stasera, 23 giugno, saranno headliner al festival “La prima estate” di Lido di Camaiore).