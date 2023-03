Strano crea un inno all'amor proprio e lo chiama Dentro Te: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Dentro te, è il mio nuovo singolo, anteprima dell’album USB 4.3 in uscita il 4 marzo, un brano blues dal sapore anni ’60, rinfrescato e attualizzato, un inno all’amor proprio. Adoro questo videoclip, mi fa ritornare bambino, quando in casa c’era solo una tv, senza telecomando e in bianco e nero, tra i modelli più avanzati però..! E’ da bambino che sogno di esibirmi proprio come o fatto in questo video, posso dire che sono orgoglioso di me. Ho ideato questa clip con l’intenzione di creare un’atmosfera naif, che riporta alla luce lo stile di vita unico del “Re del Rock”! Il mitico Elvis! Nel video, ci si ritrova all’interno di un bellissimo locale, con ampi spazi dove sono posti alcuni divanetti, un angolo bar, e un palcoscenico giallo, illuminato da luci gialle, dove mi esibisco con il mio brano Dentro te, insieme ad una band, formata da tre coristi e un chitarrista. Ho scelto il colore giallo per trasmettere solarità, pace con se stessi, in quanto il brano è dedicato all’Amor Proprio. “La forma d’amore più grande e vera”, innato dentro ciascuno di noi. Anche per questo motivo ho deciso di interpretare tutti i personaggi del video. Un modo per compiacersi e per amarsi. Nel locale sono presenti anche un cliente, vestito da cowboy, che si gode l’esibizione che inizialmente cattura la sua attenzione, ma che, attimo dopo attimo, si trasforma in piacere nell’ascolto e nella visione, tanto da mettersi perfino a cantare ed un barman che, nonostante stia lavorando, non riesce a non farsi trasportare dalla musica: infatti a un certo punto balla e canta anche lui. L’esibizione si vede anche riprodotta attraverso vari televisori (tra i primissimi modelli usciti negli anni ’50) posti in luoghi per lo più abbandonati o addirittura gettati via in quanto tecnologicamente ormai superati, e questo per aggiungere un ulteriore effetto retrò al video.



Io, nelle vesti di cantante, sono vestito con un abito di seta nero ed una camicia chiara con maniche sollevate, camicia sbottonata e colletto della camicia sopra la giacca, che canto con un microfono giocattolo che rievoca le esibizioni di Elvis Presley. I tre coristi, posti su una pedana rotonda alla mia destra, hanno lo stesso outfit tra loro, con camicia di raso fuori dai pantaloni. Su una seconda pedana, alla mia sinistra, suona il chitarrista che ha un look rock con pantaloni e gilet in pelle, l’unico esponente della band che non canta. Il video si conclude con il cliente e il barman che applaudono esprimendo un grande apprezzamento per il brano appena ascoltato. Il video è stato girato i primi giorni di febbraio del 2023, all’interno del mio studio e ufficio. Mentre tutto il contesto è stato realizzato in post produzione, con i più sofisticati software esistenti d oggi, ottenendo un risultato che, pur essendo naif e retrò, mantiene la massima attualità sia per la tecnologia usata sia per l’ambient variegato del locale che si caratterizza per la sua contemporaneità. Anche la trasmissione del video il TV mantiene un mood attuale, derivato dallo stile vintage di oggi, definibile anche cool. Regia, riprese, montaggio e produzione sono state fatte da Rodolfo Rod Mannara.