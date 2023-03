Mogol-Lavezzi, la "premiata ditta" mostra i suoi Capolavori Nascosti

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Mogol - Lavezzi, un bel tratto della musica italiana d’autore, una "rinomata ditta" che ha scritto successi entrati nell’immaginario della gente e nell’airplay di sempre con “evergreen” come “Vita” (per il progetto DallaMorandi), “Stella nascente” (per la Vanoni) o “Varietà” (per Morandi), tra gli altri. Senza ombra di dubbio tra i più importanti e rappresentativi nomi del panorama musicale italiano, legati da una profonda amicizia e da una grande sintonia artistica, Mogol e Mario Lavezzi continuano a scrivere capolavori, a volte “nascosti”, tanto da dare il titolo alla raccolta in uscita il 17 marzo per Nar International/Artist First, “Capolavori Nascosti”, appunto.