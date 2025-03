Addio a Roy Ayers, autore di Everybody Loves the Sunshine

Roy Ayers, all’età di 84 anni, si è spento a New York. I familiari hanno dichiarato: “È con enorme tristezza che la famiglia del leggendario vibrafonista, compositore e produttore Roy Ayers annuncia la sua scomparsa avvenuta il 4 marzo 2025 a New York dopo una lunga malattia”.

Nato il 10 settembre 1950 a Los Angeles, Roy Ayers è stato un grande protagonista della musica jazz e non solo. La sua canzone più famosa Everybody Loves the Sunshine, uscita nel 1976 e pubblicata con la band Roy Ayers Ubiquity, fu un successo internazionale.

Intervistato da The Guardian, il musicista parlò della popolarità del brano: “La canzone mi ha cambiato tutto. È ancora l’ultimo brano dei miei concerti. Le persone partecipano sempre ed è stato campionato più di cento volte, da chiunque: da Dr. Dre a Pharrell Williams. Sembra catturare ogni generazione”. La canzone conta attualmente oltre 130.000.000 di streaming su Spotify. Tra gli album più noti dell'artista troviamo Let’s Do It, You Send Me e No Stranger To Love.