David Johansen, il frontman dei New York Dolls è morto a 75 anni

Come riportato nella nota diffusa dalla famiglia, il cantante e attore si è spento nella sua abitazione di New York. Presenti la moglie e la figlia

È morto David Johansen . Come riportato nella nota diffusa dalla famiglia, il cantautore e attore si è spento nella sua abitazione. Presenti la moglie Mara Hennessey e la figlia Leah .

david johansen, morto il cantante dei new york dolls

David Johansen, nato il 9 gennaio 1950, è scomparso all’età di 75 anni. La conferma della morte è arrivata dalla figlia Leah Hennessey. Come riportato da Adnkronos, la famiglia ha diffuso una nota raccontando come l’artista sia morto serenamente nella sua abitazione di New York. Presenti la moglie e la famiglia.

La famiglia ha dichiarato: “David e la sua famiglia sono stati profondamente commossi dall'effusione di amore e sostegno che hanno sperimentato di recente come risultato dell'aver reso pubbliche le loro sfide. Era grato di aver avuto la possibilità di essere in contatto con così tanti amici e familiari prima di morire. Sapeva di essere estaticamente amato".