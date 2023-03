Cristina Scuccia oggi

approfondimento

Suor Cristina, la vincitrice di The Voice 2014 dice addio al velo

Qualche mese fa, Cristina Scuccia ha detto addio agli abiti monacali. E con essi all’appellativo “Suor Cristina”. Oggi è solamente Cristina Scuccia, vive a Madrid e non ha mai smesso di sognare un futuro nella musica.

A Silvia Toffanin ha parlato delle sue difficoltà, d’amore e di progetti. "Sono in una fase della vita in cui è il mio tempo e me lo godo tutto sinceramente. Mi godo la musica e la mia famiglia. Se poi ci sarà l'uomo giusto arriverà" ha confessato. Per poi raccontare di quanto poco credesse in se stessa, soprattutto dopo aver lasciato il convento.

Poi si è esibita sulle note di La Felicità è una Direzione, il suo nuovo singolo. In completo bianco, circondata da due ballerini, si è mostrata in una veste inedita e un po’ sexy. “Ho voluto osare stavolta. Non siamo solo una sola cosa, siamo un mondo. Piano piano sfodererò altre parti di me" ha anticipato.

Un ritorno, il suo, accolto con entusiasmo sui social.