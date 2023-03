Julia Liros, ci fa emozionare con Como Me Gusta: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Dopo aver partecipato a tre tappe del RDS Summer Festival, dall’opening act nella tappa iniziale di Ostia che si è tenuta il lo scorso 1 Luglio con Elodie e in quella di San Benedetto del Tronto, il 16 Luglio con Achille Lauro, e la partecipazione alla tappa finale di Marina di Pietrasanta, l'11 settembre, dove mi sono esibita anche qui aprendo il concerto e cantando sempre sei canzoni scritte e composte da me, con artisti del calibro di Tommaso Paradiso e Bob Sinclair. Mi ha sorpreso la reazione del pubblico, perché hanno cantato, ballato e interagito su tutte le mie canzoni. Confesso che questo coinvolgimento così caloroso, mi ha reso felice, è stata una grande soddisfazione. Sono canzoni che ho prodotto da sola e vedere il pubblico reagire così è stato stupendo. So di aver scelto un lavoro difficile, competitivo, ma se si ha una forte passione, determinazione, perseveranza e costanza in quello che si fa, anche se con tanti sacrifici, piano piano, si raggiungono gli obiettivi. Noi giovani artisti siamo il futuro. Siamo pochi, dobbiamo essere di più.



Visto l'amore che il pubblico mi ha dimostrato sul palco dell'RDS Summer Festival ho deciso di produrre con la mia società LULIFILM Srl, otto video musicali, con le canzoni più di successo. Questo è il motivo per cui ho deciso di far uscire un video a settimana. Questo progetto lo definisco un "album visual", sono curiosa di vedere come reagirà il pubblico. Sono otto canzoni scritte e composte da me, di cui l'ottava ancora inedita. Un progetto in cui evidenzio musica, danza e fotografia.



Como Me Gusta è stata una delle canzoni più apprezzate dal pubblico nei live, per questo motivo ho deciso di fare uscire per primo il video di questo brano. È una canzone electro pop, nel video ho voluto dare un messaggio di forza, energia, il tutto accompagnato da una fotografia d'effetto arricchita da movimenti sensuali. Usciranno dunque otto video musicali, uno a settimana, con tutte ambientazioni diverse. Di questi video sono autrice, DOP e regista. Saranno ogni mercoledì in anteprima nella sezione Spettacolo del sito di Sky TG24 poi il giovedì li troverete sul mio canale youtube.