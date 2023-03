La scaletta del concerto di Yungblud al Forum di Assago di Milano

Arriva per la prima volta in Italia in cantautore rocker, classe 1997: grande concerto la sera del 10 marzo davanti a migliaia di fan Condividi

Per la prima volta in Italia arriva il cantautore britannico Yungblud, che questa sera, venerdì 10 marzo, è atteso al Forum di Assago per la sua unica tappa italiana del suo tour. Yungblud, pseudonimo di Dominic Richard Harrison, è un giovane artista, classe 1997, che ha saputo imporsi negli ultimi anni sulla scena internazionale con il suo sound aggressivo e riconoscibile, che l'ha immediatamente posizionato nella parte alta di numerose classifiche. Rocker con una visione classica della musica, ha raccolto l'eredità dei suoi predecessori degli anni Settanta e Ottanta, riportando in auge un genere che sembrava essere destinato alle teche.

Yungblud in concerto a Milano, la scaletta approfondimento Yungblud lancia una linea di collane con chewing gum da lui masticati Una delle caratteristiche del successo di Yungblud è la capacità di mescolare diversi stili, pur avendo una sua linea ben definita. Infatti, pur essendo un rocker, non è un purista, perché nelle sue canzoni si possono rintracciare anche elementi punk e hip-hop. È un artista unico nel suo genere, sulla scena da ormai 5 anni. Non tutti lo sanno ma Yungblud ha fatto il suo esordio internazionale nel 2007, ad appena 20 anni. Nel 2020 il suo nome compariva nella line up degli Mtv Ema, segno di una notevole visibilità a livello internazionale. È un giovane vecchia scuola, capace di suonare numerosi strumenti e di trovare le soluzioni più armoniche per gli arrangiamenti dei suoi pezzi, mai banali o con quel fastidioso effetto deja-vu che si verifica per molti suoi colleghi. A meno di cambiamenti, la scaletta del concerto ad Assago dovrebbe essere così strutturata: 21st Century Liability The Funeral parents Tissues strawberry lipstick fleabag Die for the Hype Doctor Doctor Anarchist Sex Not Violence mars I Cry 2 Sweet Heroine I Think I’m OKAY hope for the underrated youth The Boy in the Black Dress Loner

Concerti di Yungblud GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Il concerto di Milano, per il momento è l’ultimo del tour europeo organizzato da Yungblud. Non è escluso che nelle prossime settimane vengano annunciate nuove date ma, a quanto è dato sapere finora, il ritorno sul palco del cantante è previsto con l'inizio dell’estate e lo start dei concerti all’aperto. Il 2 giugno, infatti, è atteso a Norimberga in Germania, poi il 9 agosto in Polonia e il 18 nei Paesi Bassi ma è evidente si tratti di un calendario in aggiornamento per il britannico. I fan italiani intanto non vedono l’ora di vederlo questa sera, 10 marzo, per il suo primo evento nel nostro Paese.