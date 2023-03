Gazzelle ci porta in un mondo popolato di dinosauri col singolo Idem

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Venerdì 10 marzo Gazzelle torna con il suo nuovo singolo Idem (Maciste Dischi/Artist First), per tirarci fuori da quell’angolo buio in cui ci eravamo rifugiati.Questo nuovo racconto di vita è iniziato con Non lo dire a nessuno, brano con cui nei mesi scorsi Gazzelle ha condiviso un altro pezzo di sé attraverso la musica. Una canzone, uscita all’indomani di un annuncio che ha messo un grande tassello nella storia artistica e personale del cantautore: il 9 giugno 2023 allo Stadio Olimpico di Roma, l’unico grande concerto che lo vedrà protagonista quest’anno.



Una tappa importante per la carriera live dell’artista, partita nel 2017, per intraprendere un percorso che negli ultimi 6 anni l’ha visto calcare tutti i palchi della sua Roma: dal Monk Club all’Ex Dogana, dall'Atlantico Live al Palazzo dello Sport, dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica fino all’Ippodromo delle Capannelle quest’estate nel corso del Rock in Roma, con oltre 25.000 presenze. Il concerto è prodotto e distribuito da Vivo Concerti. Le prevendite sono disponibili su www.vivoconcerti.com, www.ticketone.it, www.ticketmaster.it, www.clappit.com e nei punti vendita autorizzati. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.