Dardust: "Duality Tour è il mio Personal Rave". LA RECENSIONE

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Dal Big Bang a un tempo infinito. Non un concerto ma una esperienza a due velocità, quella dell'anima e quella della testa. Tra sentimento e ragione, a due velocità, corre Duality Tour , il nuovo onirico, fantasmagorico, immaginifico, spettacolo dal vivo di Dardust , ovvero Dario Faini . Quasi due ore in un mondo altro che l'artista ha diviso in due atti, Right Hemisphere e Left Hemisphere , divisi da una porta magica che mette in comunicazione i due emisferi e si chiama Petals (Exterior Night) . Ho attraversato il tempo e lo spazio al Teatro delle Celebrazioni di Bologna.

approfondimento

Dardust: "Duality è emozione e razionalità. E io cerco l'incanto"

Come Duality è, secondo me, l'album più bello e originale e coraggioso del 2022 nel mio elenco su Sky Tg24, il Tour che oggi lo porta in giro per l'Italia, e che per come è costruito meriterebbe un tour mondiale, ha ampie certezze di essere sul podio dei live 2023. Intanto due particolari che rendono l'idea della sensibilità artistica e umana di Dario Faini: all'ingresso viene consegnato il programma con non solo i nomi dei protagonisti, molti dei quali oscuri ma fondamentali, ma anche la scaletta dei brani. E poi a fine concerto, dopo i titoli di coda, l'artista raggiunge l'ingresso del teatro per firmare album, magliette e fare selfie. Lo fa in ogni città. Credetemi non è consueto. Quello che bisogna mettersi bene in testa è che Dario prima di tutto è un signore, una persona educata e rispettosa. Di quelle che oggi sono rare. Lo spettacolo...che dire anzi che raccontare...i petali virtuali che volano, le grafiche che ricreano lampi e tuoni, un cilindro magico che avvolge l'artista e il pianoforte, una tempesta primordiale, poi il manga runner, le citazioni di The Last Emperor di Ryuchi Sakamoto e poi Rondò Veneziano e di Tenebrae dei Goblin. Sul palco con Dardust, nel Left Hemisphere, Vanni Casagrande e Marcello Piccinini. Mi sento di dire che chi avrà la voglia e la sensibilità di vivere le due ore di live tornando a casa, se volgerà il suo sguardo indietro, vedrà il futuro tanto è siderale il viaggio di Duality Tour.