"Singolarmente", i 12 singoli usciti e da non perdere

LAURYN HILL - Killing me Softly

Lauryn mi ricorda molto i miei primi approcci con la musica black, le prime volte che mi mettevo a cantare finivo sempre per ascoltare l'album per intero. Inoltre Lauryn é stata la prima artista che io abbia visto performare live, momento indimenticabile che porterò sempre con me, una energia e presenza incredibili, nonostante una carriera che possiamo vedere parli per sè.



NINA SIMONE - I love you Porgy

E' per me una canzone importante, con una voce autentica che racconta l'amore puro attraversato da una lama. Nina Simone è un punto di riferimento nella musica, con il suo lavoro d'artista ed autrice é riuscita a portare avanti le sue idee politiche e il suo pensiero con forza e coraggio, per me incredibilmente ammirabile, basandosi non tanto sull'estetica ma direttamente sul messaggio che voleva esporre.



ARETHA FRANKLIN - Little Prayer

Nei momenti di difficoltà, lei, i suoi brani e la sua voce graffiante mi hanno dato una grande forza e fede.



WITHNEY HOUSTON - Run to You

Lei è La Voce, e in questo brano è una freccia dritta alla mia anima, una pulizia tecnica che non cancella l'anima espressa nel suo suono.



ALICIA KEYS - 3 hours drives

Grazie a questa canzone ho capito che il senso dei brani non è sempre univoco. Gli autori sono riusciti a parlare di argomenti delicati, come nascita e morte, all'interno di un solo testo, unendone l'importanza con questa canzone che ti accarezza come se fosse di velluto e ti scalda mano a mano.



MICHAEL JACKSON - Billy Jean

E' una traccia che cantavo quando ero solista con l'orchestra giovanile. E se con l'orchestra la cantavo, quando ero a casa la ballavo! Cercando di emulare le sue movenze, obbiettivo alquanto difficile -ci sto ancora lavorando!



ETTA JAMES - I'd rather go blind

La capacità di incanalare rabbia ed emozioni attraverso la timbrica, che diventa ancora più forte del testo. É la canzone che amo più performare perché credo di riuscire a riflettermi nella stessa emozione che vuole esprimere, o meglio, quella che fa provare a me quando la ascolto.



SUMMER WALKER - Girls need love too

Rappresenta un goal: fare una hit, esserne consapevole, e mantenere saldamente il contatto con se stessi e con la propria identità.



BILL WITHERS - Lean on Me

Mi ricorda tante cose ma in particolare mio fratello piccolo, perchè gli dico sempre che su di me potrà sempre contare. Mi ricorda anche quando cantavo nel coro gospel e la fortuna di avere avuto attorno a me qualcuno sul quale potere fare affidamento.



RIHANNA - Disturbia

La cantavo a casa, quando ero piccolo, e manifestavo il mio sogno di diventare cantante. Ricordo che ero spaventato ed al contempo affascinato dal video, lo guardavo e riguardavo.. ed ascoltavo la canzone dal mio mp3 in autobus mentre andavo a scuola. L'unione di un visual forte e di una canzone che ne rispecchi l'altezza sono fondamentali per me. In quanto tutto ciò che concerne la musica, come in questo esempio può essere il visual di un brano, è fondamentale perché converge nella rappresentazione dell'artista. L’artè é un lavoro che va a toccare diverse discipline, a 360 gradi.