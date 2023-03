Sabato 4 marzo 2023 alle ore 20.30 si terrà all'auditorium bolognese una serata dedicata al genio della canzone d’autore italiana, festeggiato dalla sua città natale con un concerto unico in cui i virtuosi dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna si confronteranno con le canzoni più belle del vastissimo repertorio di Lucio Dalla

Sabato 4 marzo 2023 alle ore 20:30 all'Auditorium di Bologna si terrà una serata speciale dedicata a Lucio Dalla, presentata in cartellone con il titolo di Tutta la vita. Si tratta di un evento speciale dedicato al genio della canzone d’autore italiana, festeggiato per quelli che sono gli ottant'anni dalla nascita con un concerto unico in cui i virtuosi dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna si confronteranno con le canzoni più belle del vastissimo repertorio che ci ha lasciato Dalla.

Inizierà proprio con la celebrazione dell’arte di Lucio Dalla la collaborazione tra il Teatro Comunale di Bologna e gli studi Fonoprint, con lo scouting BMA Bologna Musica d’Autore, arrivato quest’anno alla settima edizione.



Il 4 marzo - che è esattamente la data che segna gli 80 anni dalla nascita del cantautore, compositore e polistrumentista bolognese - è il giorno in cui la sua città ha deciso di festeggiare il proprio compianto menestrello, facendolo alla sua maniera, alla maniera di Lucio: una festa in musica.



Si ascolteranno gli arrangiamenti originali realizzati per l’occasione da Valentino Corvino, direttore dell’Orchestra che accompagnerà le voci di alcuni tra i più originali esponenti della nuova musica italiana, oltre a parecchie ugole della lirica.

Tra i protagonisti di questa serata imperdibile ci saranno talenti che proprio alla poetica di Dalla si ispirano. Gli artisti che si susseguiranno sul palco dell'Auditorium di Bologna sono quelli che hanno dimostrato di avere in comune una missione ben precisa: continuare a rendere altissimo il patrimonio di cultura e di passioni, ballate senza tempo, testi di grande attualità, soluzioni musicali che superano in continuazione la ‘forma canzone’. Questa lezione l’hanno imparata proprio da lui, da Lucio.

E non mancherà all’appello nemmeno il Coro Voci Bianche del TCBO.



Nato il 4 marzo 1943, Lucio Dalla domani avrebbe compiuto ottant’anni se purtroppo non fosse scomparso il 1º marzo 2012, destino ha voluto appena tre giorni prima del suo sessantanovesimo compleanno. Dalla è morto improvvisamente, stroncato da un infarto mentre soggiornava presso l'Hotel Plaza di Montreux, cittadina svizzera sede di uno dei festival musicali più importanti al mondo, il Montreux Jazz Festival, dove si era esibito la sera precedente.



Da Emma Nolde a Erika Mou, sono tanti i protagonisti della serata

approfondimento Ciao - Rassegna Lucio Dalla premia Colapesce e Dimartino e Mara Sattei Sul palco dell’auditorium e Teatro Manzoni si susseguiranno Emma Nolde, Erika Mou, Lyl, Nostromo, Fabio Curto, Claudia Ceraulo e Kazuki Yoshida, tra gli altri.



A ognuno di loro è stata affidata una canzone di Lucio Dalla, per una serata pensata proprio nello spirito del cantautore: Dalla ha sempre affiancato la propria esperienza creativa a quella di valorizzatore di nuovi talenti, da lui scoperti e portati al successo. Lucio Dalla è stato un vero e proprio rabdomante del talento, capace di scovarlo ovunque.



I contributi video di amici e colleghi, da Ron a Gianni Morandi

approfondimento Lucio Dalla, 4 marzo 1943: il testo e il significato della canzone Le canzoni saranno legate tra loro da una serie di contributi video di artisti, amici e stretti collaboratori di Lucio Dalla. Ci saranno Maurizio Biancani, Ron, Gianni Morandi, Tobia Righi e Gaetano Curreri.

Il progetto che vuole “portare a Bologna eventi musicali unici e irripetibili” “Inizia in questo 2023 la collaborazione tra il gruppo Fonoprint e la Fondazione Teatro Comunale” afferma Giacomo Golfieri, amministratore delegato di Fonoprint. “Vogliamo insieme portare a Bologna eventi musicali unici e irripetibili, che potranno essere vissuti solo nella nostra città. Iniziamo con la prima edizione di un appuntamento che omaggerà ogni anno un grande autore della musica italiana in uno spettacolo di forte impatto che racconterà ogni volta il repertorio dell’artista, in questa prima edizione Lucio Dalla”.



Un omaggio annuale a un esponente della canzone d’autore italiana

approfondimento Lucio Dalla e Lucio Battisti, Sony li celebra a 80 anni dalla nascita Tutta la vita presentato il 4 marzo segna la prima tappa della strada che Fonoprint e il Teatro Comunale di Bologna hanno scelto di intraprendere assieme. Un percorso comune che porterà a realizzare, ogni anno, un omaggio a un esponente della canzone d’autore italiana. E l’occasione degli 80 anni dalla nascita di Lucio Dalla non poteva che far scegliere lui per il primo appuntamento.

D’altro canto (espressione che nel caso di Dalla calza a pennello) il rapporto tra il Teatro Comunale e Lucio Dalla è sempre stato molto stretto. Sia con la presenza dell’artista come regista di opere che lì sono state messe in scena, come Beggar’s Opera, Pierino e il lupo (dove era protagonista anche come interprete) e Pulcinella e Arlecchino, sia, successivamente, contribuendo ad esempio con i suoi archivi alla mostra itinerante del 2022.



Da "Piazza grande" a "Le rondini", il programma della serata di domani

approfondimento A 80 anni dalla nascita di Battisti e Dalla, ripubblicati gli album Di seguito trovate il programma completo dell'evento bolognese di domani sera.



I biglietti - il cui costo va dai 10 ai 20 euro – sono in vendita online tramite Vivaticket e presso la biglietteria del Teatro Comunale di Bologna.



Cara | Quale allegria

(Emma Nolde)

Treno a vela | Tango

(Nostromo)

1983 | Washington

(Lyl)

Le rondini | Piazza grande

(Fabio Curto)

La sera dei miracoli | Caruso

(Fabio Curto e Allievi della Scuola dell’Opera)

4-03-1943 | La casa in riva al mare

(Erica Mou)

Canzone | Il gigante e la bambina | Attenti al lupo

(Erica Mou e Coro Voci Bianche)

Anna e Marco | Felicità

(Tutti)



Visite guidate negli studi Fonoprint

approfondimento Studio registrazione Fonoprint sbarca nell'universo '5G' Per domenica 5 marzo, all’indomani della serata speciale intitolata Tutta la vita, sarà possibile prenotare le visite guidate per immergersi nelle atmosfere e nella dimensione creativa nella quale sono nati i capolavori della canzone d’autore italiana.



Dopo il successo delle precedenti edizioni - che hanno sempre registrato il tutto esaurito - tornano le visite guidate con un appuntamento speciale nel ricordo di Lucio Dalla, che degli studi Fonoprint è stato socio, e dove ha registrato alcuni suoi capolavori come Caruso, sia nella versione originale che in quella con Luciano Pavarotti.

E proprio Caruso in duetto con Pavarotti sarà uno degli ascolti in altissima fedeltà, come solo in uno studio di registrazione è possibile godersi. Saranno ascoltati anche brani come 1983, Tu non mi basti mai e Henna.

Nello studio mastering, in una dimensione sonora ancora più immersiva, i visitatori saranno avvolti dalla bellezza di altre due composizioni tra le più belle di Lucio Dalla: Come è profondo il mare e Canzone.



Da Vasco a Luca Carboni, la storia della musica italiana parte da Fonoprint approfondimento Fonoprint, lo storico studio musicale bolognese, entra nel mondo 5G Dagli esordi di Vasco Rossi ai dischi di Samuele Bersani, dagli album più celebri di Luca Carboni alle opere di Lucio Dalla, gli studi Fonoprint sono il riferimento della più originale e creativa musica italiana. Qui sono state registrate canzoni senza tempo, a iniziare dalla struggente Caruso di Lucio Dallafsino al disco più internazionale di Zucchero, Blue’s.

Tra grandi mixer, macchine digitali e apparecchi analogici, oggi Fonoprint è un ‘Museo del suono e della canzone’ e apre le sue porte al pubblico che avrà l’occasione, unica, di condividere gli spazi e gli strumenti che hanno permesso a tante idee di diventare canzoni entrate nella storia della cultura popolare italiana.

Paola Cevenini conduce le visite guidate Le visite guidate, condotte da Paola Cevenini, socia fin dagli inizi di Fonoprint e ‘memoria storica’ degli studi, porteranno i visitatori alla scoperta di un ‘dietro le quinte’ difficilmente accessibile di uno dei luoghi centrali del ‘fare musica’ in Italia.

Si entrerà in contatto con le magie di attrezzature imponenti, banchi mixer, una incredibile quantità di macchine analogiche, un viaggio al tempo stesso nella trasformazione delle tecniche di registrazione e nelle tante vicende legate agli artisti, da Lucio Dalla a Vasco Rossi, che hanno fatto di Fonoprint la ‘casa’ della musica italiana.

Ogni ascolto viene accompagnato dal racconto di quello che successe in studio durante il lavoro per quei brani. In conclusione della giornata di domenica 5 marzo, alle 17 verrà presentato il libro Dalla. Come è profondo il mare Viaggio nell'anima di un grande poeta (TS Edizioni) di Enrico Impalà.