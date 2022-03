4 marzo, oggi Lucio Dalla avrebbe compiuto 79 anni: post degli artisti

3/11 Immagine tratta dal profilo Instagram @ron.rosalinocellamare

“Lucio, come stai? Sono passati già dieci anni da quando te ne sei andato, anche se per noi è come se fossero 100. Ci manchi amico mio, ma ti posso assicurare che tutto quello che hai lasciato qui è vivo come non mai!” ha scritto Ron sul suo profilo ufficiale, in una lettera toccante

