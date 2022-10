Fonoprint, lo storico studio musicale bolognese, entra nel mondo 5G

L’obiettivo consiste nella sincronizzazione in una regia audio-video centrale di contenuti provenienti da remoto e nella produzione audio-video per far sì che la percezione del luogo di un evento diventi parte integrante del contenuto stesso, grazie all’alta definizione del suono prodotto in Dolby Atmos

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Con un avviso pubblico dell’8 marzo 2022, il Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) ha avviato una procedura per la selezione e per l’acquisizione di proposte progettuali innovative, finalizzate all’impiego ed allo sviluppo della tecnologia 5G nel settore della produzione e della distribuzione di contenuti audiovisivi. Fonoprint si è aggiudicata un finanziamento per la sperimentazione di un sistema evoluto di produzione di contenuti audio-video su produzioni pilota, articolate in luoghi remoti e basate su un’idea di spettacolo dal vivo che utilizza un nuovo linguaggio artistico grazie alla tecnologia 5G.



"Le imprese culturali e creative occupano uno spazio sempre più importante nelle strategie di sviluppo delle nazioni più avanzate. Il PNRR, il più importante gesto con cui l’Europa affronta il futuro e si dedica alla Next Generation EU, dedica ben poche risorse ai settori tradizionali della cultura. Saranno dunque le ICT applicate ai musei, ai teatri, ai concerti, alla diffusione in rete, alla archiviazione, al consumo on line etc. il tema dei prossimi anni, e proprio le ICC saranno protagoniste; protagoniste, non solo fornitori, ma imprese innovative capaci, proponendo soluzioni, di stimolare la voglia di nuovo in un settore, quello culturale, che spesso sembra avere paura del digitale, capire con lucidità i rischi, che pur ci sono, ma anche appare cieco di fronte alle opportunità enormi che si prospettano. Avere in Emilia-Romagna imprese all’avanguardia, come queste che si cimentano con la nuova tridimensionalità del suono, è dunque ragione di fiducia e di speranza". Mauro Felicori, Assessore Cultura e Paesaggio, Regione Emilia-Romagna



L’obiettivo di "Fonoprint 5G" consiste nella sincronizzazione in una regia audio-video centrale di contenuti provenienti da remoto e nella produzione audio-video per far sì che la percezione del luogo di un evento diventi parte integrante del contenuto stesso, grazie all’alta definizione del suono prodotto in Dolby Atmos.



"Lo scorso anno abbiamo investito sul Dolby Atmos, attrezzando uno studio appositamente per le registrazioni dei brani con questa tecnologia ed abbiamo dato il via ad alcune sperimentazioni di registrazioni dal vivo di concerti di musica classica in Atmos. Quest’anno abbiamo deciso di implementare ulteriormente la nostra gamma di servizi, unendo l’esperienza acquisita con le numerose possibilità che la tecnologia 5G offre per la registrazione e produzione di musica dal vivo. Riteniamo che le innovazioni che può apportare questo connubio possano avere notevoli ricadute sul mondo della musica dal vivo.”

Giacomo Golfieri, Amministratore Unico Fonoprint Srl



Musica e suoni hanno un ruolo decisivo nella narrazione, trasmettono emozioni, forniscono ritmo e movimento alle azioni, creano collegamenti tra le scene e favoriscono l’esperienza immersiva nella fruizione del prodotto finale da parte dell’utente: l’espressività sonora all’interno delle produzioni audiovisive è un elemento determinante del prodotto creativo, in particolare per quanto riguarda concerti e musica dal vivo.



“Il Dolby Atmos è una tecnologia di codifica e decodifica del suono che ricrea un ambiente tridimensionale in base a come è stato impostato nel mix audio. A differenza delle tecnologie multi-canale di diffusione sonora ampiamente diffuse sul mercato fino ad oggi, Dolby Atmos è stata la prima a diffondersi su larga scala con tre caratteristiche fondamentali: la qualità, la tridimensionalità e la scalabilità. La trasmissione in questo formato necessita quindi di una grande quantità di dati e la tecnologia 5G è sicuramente fondamentale per fornire una quantità di banda così grande. Studio Sound Service ha fin da subito visto con curiosità ed interessa il progetto presentato da Fonoprint ed è contento di avere l’opportunità di sperimentare in prima persona questa tecnologia insieme a questa azienda storica del settore culturale bolognese.”

Ing. Elena Rossi, Acoustic designer di Studio Sound Service



Il progetto, in partenza in ottobre, si articola in più fasi, che culmineranno con la conferenza stampa dimostrativa presso il Teatro Celebrazioni, trasmesso interamente in streaming tramite connessione 5g. L’evento si terrà a maggio-giugno 2023 e consisterà nella sua interezza in un concerto Live di musica classica eseguita presso Darsena del Sale a Cervia (RA), prodotta da remoto presso gli studi Fonoprint a Bologna e fruita dal pubblico (con proiezione dell’evento video ed audio immersivo Atmos) al Teatro Celebrazioni di Bologna. Tutto in tempo reale con tempi di latenza minimi.



“5G e Dolby Atmos sono strumenti che arricchiscono i servizi del nostro Gruppo e ci rendono attuali rispetto alle richieste che il mercato pone. Trasversalità e multicanalità sono alcuni dei punti su cui improntiamo l’offerta di Gruppo Fonoprint, un insieme di realtà che pone la musica e lo spettacolo al centro del proprio percorso e che collabora quotidianamente portando la propria esperienza e professionalità al centro del progetto. Il momento conclusivo di Fonoprint 5G vede tre Aziende del nostro Gruppo interconnesse e impegnate per la realizzazione dello spettacolo finale: Fonoprint Studios, Teatro Celebrazioni e Darsena del Sale, una grande soddisfazione resa possibile grazie al prezioso supporto della Regione Emilia-Romagna e al contributo di Aziende leader che insieme a noi hanno studiato e realizzato il progetto Fonoprint 5G.”

Leopoldo Cavalli, Proprietario Gruppo Fonoprint



Sono partner del progetto:

- Regione Emilia-Romagna, Assessorato alla Cultura, per le attività di divulgazione e disseminazione dei risultati;

- Centro di Promozione teatrale e musicale La Soffitta Dipartimento delle Arti, Università di Bologna, per il coinvolgimento gli studenti ed i neo laureati del Dipartimento Arti nella presentazione del progetto;

- Clust-ER Create, per le attività divulgative rivolte alle imprese culturali e creative della Regione Emilia-Romagna;

- NEP Italy, partner tecnico di produzioni in outsourcing;

- Studio Sound Service, società di ingegneria che opera a tutto tondo in Italia e all’estero nel settore dell’acustica ed elettroacustica.

- Istituto Aldini Valeriani, istituto tecnico di istruzione superiore di Bologna