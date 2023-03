Così speciale, il nuovo singolo di Diodato: testo e significato

Per non sentire più nessun dolore

L’emotività dei brani di Diodato è sempre molto forte e travolgente per chi ascolta la sua musica. Anche Così Speciale percorre quel crescendo strumentale mentre le parole del testo raccontato di un qualcosa dai importante vissuto pienamente e ricordano un passato lontano che si trasforma in ricordi preziosi da custodire. Diodato torna così sulla scena musicale con una nuova avventura melodica che segue il successo di Che Vita Meravigliosa certificato disco di platino. Di seguito il testo per analizzare nel dettaglio le sue strofe e il significato del brano Così Speciale.

Dal pop al rock, restando tra i grandi nomi che hanno reso indimenticabile la musica degli anni a cavallo tra i Novanta e i Duemila. A luglio, in piena estate, al Lucca Summer Festival tornano i Blur di Damon Albarn, eccezionalmente riuniti per una nuova stagione di concerti

Il 2023 della musica live, un anno caratterizzato dal ritorno in Italia delle più grandi star del panorama mondiale, si apre con Robbie Williams che porterà a Bologna per due date il suo XXV Tour , tournée celebrativa dei suoi venticinque anni di carriera. La popstar suonerà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno

Le principali arene, i parchi all'aperto e gli stadi d'Italia risuoneranno, nei prossimi dodici mesi, della musica dei più grandi artisti internazionali che arriveranno con le loro band a infiammare i palchi, in alcuni casi, dopo due stagioni di stop. Ecco l'elenco degli eventi da non perdere

Il prossimo album di Diodato comprende 10 tracce inedite che saranno disponibile in Cd, Vinile autografato in esclusiva su Amazon e una speciale box deluse in tiratura limitata e numerata contenente Cd con artwork bianco, vinile con artwork, 2 fogli di sticker e due stampe in alta risoluzione. Soluzioni da collezione o perfette da regalare a un fan dell’artista italiano capace di emozionare il suo pubblico.