Morto Wayne Shorter, leggenda del sassofono jazz. Aveva 89 anni

L’uomo, la personalità, il suono

leggi anche

Mika torna a Umbria jazz per l'edizione dei 50 anni

Mr. Gone o Mr.Weird. Questi erano solo alcuni dei soprannomi ricevuti da Shorter, che si distinse per un uso innovativo degli strumenti, in particolare del sax soprano. “Essere originale, per me, significa esaltare quello che stai facendo in modo così profondo da arricchirlo: più riesci a essere originale e più è profondo il tuo confronto con l’eternità”, dichiarò una volta. La sua carriera fu in eterna evoluzione: dopo l’esordio a fine anni Cinquanta con i Jazz Messengers, leggendaria band del batterista Art Blakey, entrò nel "secondo quintetto" di Miles Davis, insieme al pianista Herbie Hancock, al contrabbassista Ron Carter e al batterista Tony Williams. Negli anni Sessanta cominciò anche il rapporto di collaborazione con la Blue Note Records, con la quale incise diversi dischi da solista (celebri i suoi Adam’s Apple e Speak No Evil) e sperimentò con Davis anche il genere fusion, (si ricordano a tal proposito In a Silent Way e Bitches Brew). Negli anni Settanta si lanciò in una nuova avventura, fondando il gruppo fusion Weather Report assieme al pianista Joe Zawinul e Miroslav Vitouš, con cui ebbe un enorme successo di pubblico. In questo periodo collaborò con alcuni artiste ed artisti celebri, come la cantautrice Joni Mitchell e il chitarrista Carlos Santana. Anche la religione ha fatto la sua parte nella vita di Wayne Shorter, segnata da quasi 50 anni di devozione al buddismo Nichiren, un ceppo giapponese del culto orientale. “Stavo sentendo parlare di buddismo, ma poi ho iniziato a esaminarlo e ho iniziato ad aprirmi e scoprire cosa stava succedendo nel resto del mondo invece che in Occidente”, ha dichiarato Shorter a NPR nel 2013. Anche per questo nel 2000 formò poi il Wayne Shorter Quartet, assieme al pianista Danilo Pérez, al bassista John Patitucci e al batterista Brian Blade, tutti artisti più giovani di lui. Nella sua carriera ha vinto 11 Grammy a cui si aggiunge uno alla carriera. Un viaggio lunghissimo che ben si riassume con una sua vecchia dichiarazione. “Abbiamo una frase nel buddismo: hom nim yoh”, dichiarò sempre a NPR nel 2013. “Il significato è chiaro: 'Da questo momento in poi è il primo giorno della mia vita'. Quindi metti il ​​100% nel momento in cui ti trovi perché il momento presente è l'unico momento in cui puoi cambiare il passato e il futuro”.