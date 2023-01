Mika torna a Umbria jazz per l'edizione dei 50 anni

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Mika torna a Umbria jazz. Sarà infatti protagonista dell'edizione del cinquantesimo in programma a Perugia dal 7 al 16 luglio. Mika si esibirà il 10 luglio, con biglietti in vendita dal 4 gennaio. Un ritorno che era previsto nell'edizione 2020, poi cancellata causa pandemia. Dopo la sua esibizione in Umbria Mika sarà protagonista di un secondo concerto il 15 luglio al Sonic Park Matera. I biglietti per le nuove date saranno disponibili in prevendita dalle ore 12 di mercoledì 4 gennaio su TicketOne. Sarà inoltre possibile acquistare in prevendita su Boxol i biglietti per il concerto di Perugia e su Dice per il concerto di Matera. Per info sui biglietti: https://www.friendsandpartners.it/. In merito ai biglietti delle date rinviate e non ancora riprogrammate del Magic Piano Tour 2022, si informa che, nonostante i termini siano ampiamente decorsi, come forte segno di attenzione nei confronti di coloro che avevano acquistato il biglietto, sarà ancora possibile richiedere il rimborso fino al 15 gennaio 2023 attraverso i circuiti di vendita ufficiali sui quali sono stati precedentemente acquistati i biglietti.



Songwriter di temi accattivanti e trascinante performer ma anche giudice di talent, conduttore, presentatore, showman viene descritto l'artista in una nota di Umbria jazz. Per Mika si è parlato di un ritorno, debitamente rivisitato, al glam rock e sono state richiamate icone come David Bowie e Freddie Mercury. Abiti multicolore, tanta simpatia ed una "leggerezza" pop in un personaggio di grande spessore umano che ha smentito chi immaginava che il suo passaggio nello show business, partito dall'exploit di "Grace Kelly", nel 2007, sarebbe stato effimero. Dopo cinque album in studio e quattro live, più una nutrita serie di singoli e video, per non parlare di tour mondiali di successo, Mika è ancora un artista molto amato dal pubblico e Umbria Jazz gli riapre le porte per la seconda volta (la prima fu un concerto sold out nel 2016).