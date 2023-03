Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Sono Paola Di Leo, cantante e cantautrice romana che vive a New York. La musica è sempre stata la mia più grande passione. Sin da bambina mi sono approcciata allo studio di diversi strumenti, ho chiesto la mia prima chitarra quando avevo solo sette anni a Babbo Natale. Ma ho iniziato a studiare seriamente con il flauto traverso e la musica classica per poi prendere lezioni di chitarra, batteria ed infine canto. Suono da autodidatta il piano e adoro scrivere canzoni accompagnandomi alla chitarra o alla tastiera. Ho iniziato a condividere la mia musica postando video sui social quando avevo 21 anni. Ho pubblicato la mia prima canzone da indipendente Better Day nel 2018 e ho firmato il mio primo contratto con la Honiro Label quando avevo 23

anni e pubblicato il mio primo EP Break Free nel 2020. Ho sempre pubblicato mie canzoni in inglese anche perché ho studiato in università Americane e nel 2019 mi sono trasferita nella grande mela per conseguire un master in media management. Ma sono a New York anche e soprattutto per continuare la mia carriera musicale, esibendomi in città e lavorando in studio alle mie canzoni. Ho pubblicato a gennaio 2023 il mio singolo Speed che ho scritto al pianoforte e ora sono molto emozionata di pubblicare le mie prossime canzoni in italiano.



Momento Distratto è il primo singolo del mio primo e EP in italiano Sola, Ma Non in Solitudine . È un brano nostalgico e malinconico ma dalle sonorità Chill. Una notte mi sono svegliata nel mio monolocale di Wall Street, ho preso la chitarra e ho composto questa canzone che parla di un amore finito e un cuore spezzato. Ho poi lavorato insieme a Pietro Falco all’arrangiamento del brano. Questa canzone preannuncia lo stile e le tematiche che fanno parte dell’EP. Sento che con queste canzoni sono cresciuta molto e maturata dal punto di vista musicale, sono più consapevole della direzione che vorrei dare alla mia musica e di ciò che vorrei trasmettere. Il video di Momento distratto è stato diretto da me stesso e la mia amica Melania Porteri

usando il mio cellulare, un iPhone 12. Abbiamo girato nelle strade di Soho e nella metropolitana di New York. Volevo che il video fosse semplice, spontaneo, ma di alta qualità. È un video a zero budget con cui vorrei trasmettere il messaggio che non servono grandi budget o telecamere costose per girare un buon video. Ciò che conta davvero e avere un pizzico di creatività e di sapersi adattare usando i mezzi che si hanno a disposizione, al giorno d’oggi questo è possibile. È stato molto divertente produrre e girare questo video, un’esperienza diversa rispetto ai miei precedenti. Ero molto spensierata sul set e spontanea, per esempio la scena girata con il muro di

graffiti dietro di me è stata completamente improvvisata. Mentre io e la mia amica camminavamo e abbiamo notato questo muro, mi è piaciuto molto e abbiamo quindi girato delle scene. Stessa cosa vale per lo specchio con il fish eye effect che abbiamo trovato in metro. E tutto è stato girato nell’arco di qualche ora una mattina e ho poi editato io stessa il footage. Sono molto appassionata di video production e per me è importante essere parte creativa dei miei video.