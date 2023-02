Paul McCartney, confermata la collaborazione con i Rolling Stones

Come riportato dal Guardian, una fonte vicina alla band ha chiarito che l'ex Beatles ha suonato il basso in una nuova canzone del trentunesimo album, in uscita nei prossimi tempi, ma ha allo stesso tempo escluso la partecipazione di Ringo Starr al progetto

Paul McCartney, membro dei Beatles, ha suonato il basso in una nuova canzone dei Rolling Stones. Il Guardian ha confermato la storica collaborazione, riportata per prima da Variety, tra le due band britanniche, ma tramite una fonte vicina ai Rolling Stones ha anche escluso la presunta partecipazione di Ringo Starr nel loro trentunesimo album, in uscita prossimamente. La registrazione della nuova musica, avvenuta nelle ultime settimane in uno studio di Los Angeles, ha coinvolto non solo McCartney e gli storici membri dei Rolling Stones Keith Richards e Mick Jagger, ma anche il batterista Steve Jordan che ha sostituito Charlie Watts, scomparso nel 2021 ma comunque presente nelle parti dell'album registrate prima della morte. Il disco è stato prodotto da Andrew Watt che ha lavorato, tra gli altri, anche con Iggy Pop, Ozzy Osbourne ed Eddie Vedder e che ha contribuito alla collaborazione Hold Me Closer del 2022 tra Elton John e Britney Spears.