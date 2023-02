Sanremo 2023, Fedez si congratula con gli amici: “L’amore vince sempre”

Dopo oltre un giorno di silenzio social, il rapper è tornato su Instagram postando una carrellata di foto scattate durante la kermesse Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Dopo le polemiche generate dal bacio con Rosa Chemical (FOTO), e dal freestyle a bordo della nave Costa, Fedez si è trincerato nel silenzio. Tuttavia, a mezzogiorno del lunedì post-Sanremo, è tornato a postare. E lo ha fatto con un post che celebra l’amore.

Il primo post di Fedez dopo Sanremo vedi anche Il Festival di Sanremo 2023 in 26 momenti da ricordare. FOTO “Congratulazioni a tutti gli amici di questo Festival, vi voglio profondamente bene. Sono veramente felice per voi, godetevi questo meritato momento di gloria. Che l’amore trionfi sempre e comunque”: queste le prime parole di Fedez, scritte per accompagnare una serie di fotografie scattate a Sanremo 2023. Gli scatti ritraggono il rapper mentre bacia sulla guancia Marco Mengoni, il vincitore del Festival, Salmo e Ariete. E poi mentre abbraccia Lazza e Tananai, fa la linguaccia con Rosa Chemical e posa con Beppe Vessicchio. “L’amore vince sempre” scrive Rosa Chemical tra i commenti, mentre Tananai, Beppe Vessicchio e Lazza ricambiano con affettuose emoticons. Del resto, sebbene non fosse in gara, Fedez è stato tra i protagonisti di questo Festival. Lo è stato con Muschio Selvaggio e i suoi numerosi ospiti, e lo è stato con le reazioni che le sue parole e i suoi gesti hanno suscitato. E lo è stato da spettatore quando, in prima fila nell’ultima serata, le telecamere hanno inquadrato i suoi occhi lucidi intenti a guardare la moglie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

La storia per Chiara Ferragni leggi anche Sanremo, Rosa Chemical parla del bacio a Fedez: “Nulla di preparato” Tuttavia, i fan della coppia non hanno potuto non collegare il silenzio social di Fedez a quanto è successo durante l’ultima serata della kermesse. I filmati di un chiarimento con Chiara Ferragni, dopo il bacio con Rosa Chemical, hanno fatto il giro del web. E le voci si sono susseguite, tanto da far temere una vera maretta. Forse proprio per mettere a tacere quelle voci, Fedez ha condiviso un suo tweet pubblicato nei giorni del Festival: “Sono fiero di te. Ti amo”.

Immagine tratta dal profilo Instagram @Fedez

E Chiara Ferragni? Dal canto suo, Chiara Ferragni è tornata online per riportare il focus sulla moda, lo strumento che ha utilizzato per raccontare la sua esperienza di donna con una posizione centrale nel fashion system ma anche consapevole di poter dire la propria su argomenti spinosi che riguardano i diritti negati, i pregiudizi, le limitazioni sociali imposte all'universo femminile, anche attraverso gli abiti che sono una parte essenziale del suo modo di comunicare, un nuovo post per non dimenticare che lei all'Ariston non è andata solo per fare da conduttrice ma perché aveva tante cose da dire.