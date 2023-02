Marco Mengoni rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest

Musica

Dopo aver trionfato nella serata delle cover, con la sua cover di Let It Be dei Beatles, è stato incoronato anche vincitore del Festival di Sanremo 2023

In conferenza stampa, nel pomeriggio, si era commosso pensando a questa esperienza. “Sono lacrime di gioia, questo per me è il sogno delle fate non quello dei mostri” ha detto, prima di ricevere un sincero applauso di incoraggiamento