Addio a David Jolicoeur dei De La Soul. Aveva 54 anni

David Jolicoeur, membro del trio hip hop De La Soul, noto anche con il suo nome d'arte 'Trugoy the Dove', è morto all'età di 54 anni. Lo riferiscono i media americani. La rivista specializzata AllHipHop è stata la prima a pubblicare la notizia, successivamente confermata da Rolling Stone e Pitchfork. Le cause della morte di Jolicoeur rimangono sconosciute al momento. Negli ultimi anni Trugoy aveva parlato pubblicamente dei suoi problemi di insufficienza cardiaca e aveva detto che questi gli avevano impedito di andare in tour con gli altri membri del trio, Posdnuos e Maseo.

Il gruppo hip hop, precursore nel suo genere, si era formato nel 1988 ad Amityville, Long Island. Il loro primo successo risale al 1989 con l'album '" Feet High and Rising'" del 1989 quando l'hip-hop era ancora relativamente nuovo per il mainstream. Il genere era spesso conflittuale, con gruppi come Public Enemy e N.W.A che parlavano del razzismo, della violenza della polizia e dell'abbandono in cui versavano le comunità nere in America. Le loro campionature eclettiche, il loro uso di giochi di parole e soprattutto la loro influenza all'interno della scena hip hop alternativa, li ha resi unici nel panorama musicale mondiale spianando la strada in particolare all'ascesa del jazz rap.