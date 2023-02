Rosa Chemical in concerto, annunciati i primi live a Milano e Roma

Due date dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 per l’artista, che si esibirà due volte nel mese di aprile Condividi

Rosa Chemical è uno degli artisti che sta maggiormente attirando l'attenzione in queste giornate pre-Festival di Sanremo 2023. Ben noto alla sua nicchia di fan, dopo l'annuncio della sua partecipazione alla kermesse canora, sono tantissimi quelli che si sono avvicinati al suo personaggio e alla sua musica in queste ultime settimane. Rosa Chemical non rientra tra i cantanti nazionalpopolari che solitamente calcano il palco del teatro Ariston ma con la gestione di Amadeus il Festival (LO SPECIALE) è stato aperto a diverse formazioni e autori vicini ai giovani, con lo scopo di avvicinare anche questo target al pubblico. Le aspettative di Rosa Chemical sono molto alte e il cantante, consapevole dell'attenzione che genera la sua presenza su quel palcoscenico, ha già annunciato alcune date del suo tour.

I nuovi concerti di Rosa Chemical approfondimento Sanremo 2023, Rosa Chemical con Made in Italy. Il testo della canzone Per il momento, Rosa Chemical ha annunciato solo due date post Festival di Sanremo e sono entrambe ad aprile. La prima sarà a Milano il 18 aprile ai Magazzini generali e la seconda a Ciampino, in provincia di Roma, all’Orion il 20 aprile. Non è chiaro se si tratti delle prime due date di un tour primaverile ed estivo o se, invece, si tratta di due appuntamenti spot in attesa del vero tour che si terrà successivamente. Nei due mesi che separano il primo concerto e la fine di Sanremo non sono state inserite date e non è escluso che Rosa Chemical decida di regalare qualche appuntamento in più. Probabilmente, molto dipenderà anche dal riscontro di pubblico che il cantante avrà sul palcoscenico dell’Ariston.

Chi è Rosa Chemical GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Rosa Chemical, nome d’arte di Manuel Franco Roncati, è un giovanissimo rapper classe 1998. Il suo pseudonimo è un omaggio a sua madre e al gruppo dei My Chemical romance. La sua carriera è iniziata in tempi relativamente recenti, nel 2018, con il primo singolo Kournikova. Ma in quell’anno per lui si spalancarono anche le porte della moda, essendo stato lui scelto da Gucci come modello per una sua campagna. Ma non era questa la sua strada e quindi, dopo aver tentato anche la via dell’arte grafica con i graffiti, ha scelto di dedicarsi esclusivamente alla musica, anche se non ha mai del tutto abbandonato la street art.