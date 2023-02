Sanremo 2023, Sethu: "Canto rabbia e introspezione delle cause perse"

Il giovane artista di Savona, patrimonio di Carosello Records, porta all'Ariston un dilemma generazionale. L'INTERVISTA Condividi

Crudo, scuro, inquieto, euforico: Sethu, nome d'arte di Marco De Lauri, sarà al Festival di Sanremo in gara tra i big con il brano Cause Perse, al fianco di suo fratello gemello Jiz che lo accompagnerà impugnando la chitarra elettrica. Sethu è un misterioso animale notturno che attraverso la sua musica racconta una generazione che vive tra incertezze, ansie e paure per il futuro. Ragazzi stanchi, abbandonati ai ritmi della provincia e della noia e che combattono spesso per la loro sanità mentale. Nella musica di Sethu rabbia, tristezza ed euforia si mischiano e si alternano, passando da momenti intimi e introspettivi a passaggi frenetici e caotici. Un mood che non ha bisogno di essere etichettato in un genere preciso, convergendo in uno stile fluido e pieno di contaminazioni.

approfondimento Sanremo 2023, Sethu con Cause perse. Il testo della canzone Marco quando è partito il percorso che ha portato al Festival Cause Perse e sei andato diretto su quel pezzo?

Il pezzo in Rai lo avevano già sentito a ottobre ed è comunque vecchio di un anno e mezzo. Ma era quello adatto per noi.

A oggi, musicalmente, sembri una bussola impazzita: rap, pop, un po’ di punk. Credi sia il frutto di una generazione che non sopporta più le regole?

Più che non sopporta non è più abituata a schemi precisi. Ascoltiamo musica in modo differente, si va da una parte all’altra. Da una parte è brutto ma dall'altra mi permette di variare. Cerco di portare tutto il passato che ho incontrato nella mia musica attuale. Amo la contaminazione.

In Cause Perse parli di bruciare questi anni come se non li avessi: a cosa ti riferisci?

Senti la pressione di dovere dimostrare qualcosa, di dovere soddisfare certe aspettative. Non capisci gli anni che hai, che sono momenti che non torneranno più. Ho paura di guardarmi indietro e vedere gli anni bruciati: vivo con la clessidra della realizzazione.

Cosa si nasconde nei silenzi di un cielo blu?

Tante cose. Puoi vederlo anche nero il cielo. Nel silenzio c’è quello che vuoi. E’ soggettivo.

Quali sono le solite tre domande della canzone?

In realtà sono infinite. le classiche sono come va, quando metti la testa a posto…Parliamo del duetto e di Charlie fa Surf. Per altro quando lo hai scelto, sapevi che i Baustelle sarebbero stati all’Ariston?

Loro hanno approvato la cover. Volevo onorarli sul palco, sono i 15 anni di quel pezzo che per me ha rappresentato tanto. Spero di incontrarli.



approfondimento Tutti i testi delle canzoni di Sanremo 2023 Quanto la provincia, e in particolare quella ligure, influenza la tua scrittura, nonostante tu oggi vivi a Milano?

Anche a 8mila chilometri di distanza resti un savonese. Però ci sono artisti che vanno, forse è la noia che spinge via. Limita la città piccola perché i posti sempre gli stessi, idem le facce, ma ti aiuta anche a bastarti da solo. Lo so sono un lamentoso.

La tua generazione che vive tra incertezze, ansie e paura del futuro credi che riuscirà ad affrancarsi dalla pesante eredità delle generazioni precedenti oppure il passato resta ancora troppo ingombrante? Il tutto un giorno sarà nostro di Lampioni è un obiettivo realistico?

In Lampioni uso il condizionale. Abbiamo la pressione di doverci realizzare e fare meglio di chi è venuto prima vivendo però nelle incertezze. Siamo costretti a fare strada in mondo un po’ impervio. La condivisone è importante.

Ti capita di incontrare qualche st***za che ti vuole leggere dentro?

E' capitato parecchie volte.

In Giro di Notte parli di essere troppo o mai abbastanza: oggi come ti senti?

E’ dura. Sono sempre in questo bilico. Non ci sto pensando…se no non salgo su quel palco!

La vita ha smesso di uccidere le farfalle nel tuo stomaco?

No, ma fa parte della vita soffrire e perdere certe farfalle. Ma ne sono nate anche di nuove.

Savona è vicina a Sanremo: chi verrà a farti da hooligan?

Una schiera amici savonesi. Ho una casa e quindi qualcuno potrà venire, magari l'ultima sera.

Ti ci vedi a Sanremo con tuo fratello di notte sul marciapiedi stesi per terra a parlare di tutto?

Non vedo l’ora. Se c’è un bonus marciapiede al FantaSanremo lo sfrutto io. Ti aspettiamo sul marciapede!

Verrò, grazie per l'invito. Che accadrà dopo il Festival?

Non lo so ma so che faccio musica e dunque arriveranno dei concerti.