Mannarino torna in concerto con "Corde", due date a Roma

Mannarino, le date a Roma

approfondimento

L'appuntamento per tutti i fan di Mannarino è per il 16 e 17 giugno 2023 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Il 2022 per il cantautore è stato un anno molto intenso, con tanti concerti in Italia e fuori: tra questi, il grande live a Barcellona per la festa de La Mercè, ma anche lo show all’Arena di Verona. I biglietti per le date di Corde 2023 sono disponibili online e nei punti vendita, con una promo riservata agli studenti e ai disoccupati: fino ad esaurimento posti sarà possibile acquistare il biglietto di Tribunetta Alta Mediana Numerata a 10 euro, più 1,50 euro di diritti di prevendita. “Dieci anni fa il primo Corde Tour, indimenticabile e irripetibile. Adesso ho voglia di tornare a casa e suonare a sangue” ha commentato Alessandro Mannarino sui social.