Michael Bublé a Sky Tg24: “Torno in Italia con mio miglior concerto"

“Torno in Italia con il miglior concerto della mia vita. Se non venite, sono certo che ve ne pentirete!” In collegamento dalla Altice Arena di Lisbona, pochi minuti prima della seconda data europea del suo “Higher Tour”, Michael Bublé si racconta in un’intervista esclusiva a Sky Tg24: “Sono molto legato all’Italia e per me è un orgoglio avere amici e familiari nel vostro paese. Ci vediamo a Milano” dice sorridendo il crooner canadese. Appuntamento al Forum di Assago sabato 4 e domenica 5 febbraio Condividi

Crooner. Sì. Ma anche papà amorevole. E sul suo profilo Instagram si legge anche "custode della canzone americana e sex symbol". Tutto si può dire di lui, ma di certo non si può dire che Michael Bublé, oltre ad essere un grande artista, è molto autoironico. Sorriso smagliante, si presenta alla nostra intervista circa un’ora prima della sua seconda data alla Altice Arena di Lisbona, prima tappa del tour europeo che lo vedrà protagonista al Forum di Assago sabato 4 e domenica 5 febbraio, per due concerti attesissimi.

Michael Bublé, un artista dalle mille sfumature approfondimento Michael Bublé lancia il suo show radiofonico su Apple Music Hits Ed è incredibile come solo alcuni artisti riescano a stravolgere (e in meglio) un’intervista. E spesso accade con i più grandi. Che non guardano mai l’orologio. E che si assicurano che andrai a sentirli dal vivo, perché “devi effettivamente verificare che quello che ti ho raccontato…è proprio vero!” È successo anche con Michael Bublé. Avevo preparato tante domande, ma da giorni mi dicevo: “Haven’t met you yet”, uno dei suoi successi, racconta parte della mia vita. E come se nulla fosse, qualche istante dopo l’inizio della nostra chiacchierata, gli dico: “Michael, ma lo sai che con questa canzone racconti parte di me?” Lui, con un sorriso smagliante, mi guarda e dice: “Sai Valentina: secondo me devi andare più spesso al supermercato…fidati di me!” a cui è seguita una risata collettiva. L'amore per la famiglia Un’intervista iniziata così, e finita ancora meglio. E mi auguro che il mio racconto dia la stessa sensazione a chi leggerà e vedrà l’intervista a Michael Bublé, crooner canadese, Grammy winner, ma soprattutto papà, appassionato di musica e hockey. Si emoziona molto quando parliamo della sua famiglia e dei suoi bimbi, che gli mancano molto quando è in tour. “A tutti manca Papi. Ma fortunatamente abbiamo Skype e Facetime, così possiamo sentirci e vederci. Mi chiamano sempre, ma poi penso che starò lontano da loro per poche settimane, quindi dai, ce la posso fare senza problemi” mi dice con un sorriso molto tenero.

“Torno in Italia con il miglior show della mia vita” approfondimento "Michael Bublé - Bublé", lo speciale è su Sky Uno. In prima tv Iniziamo a parlare di questo suo ritorno così atteso, anche in vista dei suoi concerti in Italia, tra pochi giorni, il 4 e 5 febbraio. “Michael, come ti senti all’idea di tornare, finalmente, anche in Europa?” “Mi sento uno chef, uno chef che ama cucinare ma soprattutto amo le persone per cui cucino. Amo ciò che faccio. Sai Valentina, torno in Europa con il miglior show della mia vita. Sono felicissimo che le persone lo possano vedere. E io amo poter condividere queste emozioni con loro". Il tour si chiama “Higher Tour” e ho letto su Instagram che tuo figlio ha scritto l’attacco proprio della canzone “Higher”…è vero? "Sì, è vero! Il mio bimbo piccolo ha scritto il coro della canzone. Così dal nulla, mi ha detto: “Ho scritto una canzone, Papi!”. È stato bellissimo! Con Ryan Tedder, uno dei miei autori, che tra l’altro è uno degli autori più bravi di sempre, ci siamo messi a lavorare proprio sul pezzo scritto da mio figlio ed è nata una canzone bellissima. È incredibile vedere le reazioni delle persone, durante i concerti: è una gioia, ogni sera, perché sai…me per era già un successo prima che uscisse, ma le persone non l’avevano ancora sentita. È divertente vedere le loro reazioni quando la sentono per la prima volta…credo che sia la reazione più forte di tutta la serata, di tutte le canzoni. E questo mi sorprende molto. È una delle canzoni più recenti ma è veramente bella”

“So di essere molto fortunato” approfondimento Michael Bublé, le 10 canzoni più famose Sai Michael, ci sono tantissime persone, in tutto il mondo, che quando ascoltano le tue canzoni pensano: “Hey, ma Michael Bublé sta raccontando la mia storia!” Come ti senti al pensiero di essere la colonna sonora di così tanti momenti? "La verità è che ci si deve prendere del tempo, ed essere grati per ciò che si fa. So di essere molto fortunato, faccio musica e riesco a relazionarmi con tante persone in tutto il mondo tutto il mondo. Sai, ne sono felice. Dio è buono, sento che questa è una grande opportunità non solo per stare bene con la gente, ma anche per lasciare un'eredità ai miei figli e per mostrare loro che la gentilezza e la bontà possono fare del bene". “Canto tutte le sfumature dell’amore. Ma non solo” Michael, nonostante tutte le difficoltà, continui a cantare l’amore. Come fai, raccontaci il tuo segreto! "Amo l'amore. Ma al suo interno ha tante sfumature. Io cerco di raccontarle tutte nelle mie canzoni. Sono consapevole di essere la colonna sonora del Natale di tante persone, ma anche di momenti d'amore, di compleanni...Adoro il fatto di essere parte della cultura mondiale da circa 20 anni. Posso cantare tanto e tanti temi, ma penso che l’amore sia un argomento bellissimo. Ed penso ache che trasmettere questi valori ai miei figli e a chi mi ascolta sia molto importante. Questa è l'eredità che lascio ai miei figli: fare del bene e trasmettere amore” "Fare del bene, sempre" Ma sei anche parte dell'eredità del mondo... "E lo sei anche tu! Sai cosa è divertente? Nei giorni in cui sei un po’ triste, prova a pensare a te stessa, più giovane…sapere che ti saresti trovata in questa posizione, non saresti così felice, non saresti così entusiasta di poter fare qualcosa che ami davvero ed essere un parte della vita delle persone? È una di quelle cose di cui è facile parlare e più difficili da fare. Ma è davvero importante per tutti pensare a questo. La vita è difficile e veloce e passiamo così tanto tempo a preoccuparci del passato e a cercare il futuro, ma pensiamo pochissimo al presente. È bello poterlo ricordare ad entrambi, non trovi?!"