Michael Bublé lancia il suo show radiofonico su Apple Music Hits

Per accompagnare i fan nella settimana che culmina con l'uscita del suo nono album in studio Higher, Michael Bublé ha scelto di calarsi nelle vesti di speaker radiofonico per lo speciale Higher Radio, in onda dal 21 al 25 marzo su Apple Music Hits

La pop star canadese Michael Bublé ha annunciato un nuovo ed interessante format per celebrare l’uscita del suo nono album in studio Higher, alla release in digitale e formato fisico, il prossimo venerdì 25 marzo. Arriva su Apple Hits Music, Higher Radio, uno speciale show radiofonico dove il cantante racconterà il suo vissuto e le emozioni dentro e fuori il mondo della musica, tra performance vocali preferite e aneddoti che lo hanno influenzato e formato come artista.

Avrà una durata di ben tre episodi lo speciale radiofonico Higher Radio di Michael Bublé in onda da ieri, lunedì 21 marzo su Apple Music Hits e disponibile allo streaming quando e dovunque si voglia. Secondo e terzo episodio in arrivo invece martedì 22 e venerdì 25 marzo, in concomitanza con l'uscita del nuovo album Higher cui l'artista dedica i suoi momenti in radio. In veste di speaker speciale, Bublé svelerà ai fan di tutto il mondo, qualcosa in più su quelle che sono le sue canzoni preferite così come di ciò che nel corso della sua ultra ventennale carriera, ha contribuito a renderlo il performer e cantante che è ora. Più nel dettaglio, come si legge anche su ANSA, Michael Bublé racconta le emozioni nell'ascoltare per la prima volta la regina del pop e R&B Mariah Carey, ma anche l'immaginario evocato dal capolavoro in musica di Bohemian Rhapsody dei Queen, di quando ha pianto senza fermarsi ascoltando Bruno Mars e perché a detta sua Sam Cooke ha la voce più bella nella storia della musica. Non macherà poi un plauso al collega Ed Sheeran del quale rivela le canzoni che vorrebbe aver scritto, insieme a molti altri aneddoti che troveranno spazio durante il programma. Nel terzo e ultimo episodio, in uscita venerdì 25 marzo, il cantante racconterà la discografia di Higher in arrivo lo stesso giorno, del quale svelerà anche interessanti backstage, come sono nate le sue canzoni e collaborazioni.

Michael Bublé racconta Higher Radio È nel corso del primo episodio di Higher Radio, andato in onda ieri su Apple Music Hits e riascoltabile in streaming, che Michael Bublé ha raccontato di più sulla scelta di accompagnare l'uscita del suo nuovo (e nono) album in studio, con uno speciale radio in cui racconta anche le sue canzoni più amate di sempre. Ecco le parole dell'artista canadese: "Sono così fortunato di poterlo fare (intende Higher Radio). Ho selezionato personalmente 24 delle mie performance vocali preferite di tutti i tempi da ascoltare. Non è stato facile arrivare a questa lista. Ho faticato ed è stato molto difficile per me. Volevo assicurarmi di essere davvero autentico e coerente quando raccontavo quali fossero secondo me le più grandi performance vocali".

Quando ascoltare Michael Bublé in radio Con il primo dei tre episodi di Michael Bublé già andato in onda ieri – lunedì 21 marzo dalle ore 22:00 – e ora disponibile allo streaming sull’applicazione Apple Music, Higher Radio procede con il suo debutto radiofonico per altre due giornate. Il secondo episodio è previsto per questa sera, martedì 22 marzo alle ore 22:00, mentre il terzo e ultimo appuntamento sarà il prossimo venerdì 25 marzo a seguito della pubblicazione dell’album Higher, sempre alle ore 22:00.