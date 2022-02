Michael Bublé sarà papà per la quarta volta: rivelazione nel videoclip

Michael Bublé diventerà padre per la quarta volta: è lo stesso cantante ad annunciarlo attraverso il videoclip del nuovo brano I’ll Never Not Love You Condividi

Si allarga la famiglia Bublé: il cantante di origini canadesi infatti sta per diventare padre per la quarta volta. Sposato dal 2011 con la modella e attrice di origini argentine Luisana Lopilato, la coppia ha già tre figli, Noah, Elias e Vida, rispettivamente di 8, 6 e 3 anni.

L’annuncio della nuova gravidanza approfondimento Michael Bublé, le 10 canzoni più famose La rivelazione della nuova cicogna in casa Bublé arriva attraverso una clip, pubblicata in anteprima sul sito TMZ, del prossimo singolo del cantante dalla voce d’altri tempi I’ll Never Not Love You.La sequenza mostra Bublé che termina di cantare alla cassa di un supermercato. Nel frattempo appare la moglie del cantante con il pancione, accompagnata dagli altri tre figli della coppia. Il video e il brano sono un richiamo ad uno dei grandi successi di Bublé Haven’t Met You Yet: sul set del video, ambientato in un supermercato, è avvenuto il primo incontro della coppia e da lì non si sono mai lasciati. Proprio questo stesso ricordo è stato ricordato dal cantante canadese sul suo profilo Instagram, con un video breve. La clip si apre con la scritta “How it started” e mostra il gioco di sguardi e sorrisi tra Bublé e la moglie nel video di Haven’t Met You Yet e si conclude con la scritta “How it is going”, che lascia aperta la curiosità di scoprire l’evolversi della loro storia d’amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michael Bublé (@michaelbuble)

La storia d’amore tra Michael Bublé e Luisana Lopilato approfondimento Michael Bublé, il cantante che fa sognare tra successi e swing Una storia d’amore, quella tra il cantante e l’attrice di origini argentine, che da subito ha mostrato solidità e complicità. Da quel primo incontro sul set nel 2009, i due si sono dopo poche settimane fidanzati ufficialmente per poi convolare a nozze a Buenos Aires il 31 marzo 2011 con il rito civile e il 2 aprile 2011 con il rito religioso. Dopo poco meno di due anni è nato Noah, mentre nel 2016 è arrivato Elias e nel 2018 è nata Vida. Un amore, che ha superato una tra le prove più dolorose, quando nel 2016 è stato diagnosticato un cancro al primogenito Noah. Il cantante canadese si è ritirato dalle scene per più di un anno per seguire il bambino durante il percorso di cura e guarigione, finché i medici non hanno annunciato il superamento della malattia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michael Bublé (@michaelbuble)

I commenti della coppia sui social Haven't Met You Yet è stato il meraviglioso inizio di una vera storia d'amore. 10 anni dopo, la storia continua nello straordinario sequel “I’ll Never Not Love You 2.22.22", ha scritto il cantante accanto ad un poster vintage condiviso su Instagram, che rende omaggio ad alcuni momenti romantici del cinema e in cui appare la moglie Luisana. “Non potete immaginare quanto io sia felice di lavorare con Mike e di aver trascorso 3 giorni con lui sul set. Lo ammiro così tanto, è il numero 1 in tutto ciò che fa, così professionale! Grazie mi amor per aver sempre creduto in me e per essere il mio migliore amico. Grazie per avermi fatto sentire una grande donna, attrice, mamma. Mi incoraggi ad essere sempre la persona migliore. È impossibile esprimere in un solo post come mi sento in questo momento! Restate sintonizzati per il nostro nuovo video, un riassunto della nostra storia d'amore durante questi 14 anni insieme” ha scritto Luisana, con una dolce dedica piena d’affetto al marito.