La scaletta del concerto di Achille Lauro a Roma

Achille Lauro Unplugged

approfondimento

Il tour romano di Achille Lauro è cominciato il 22 gennaio, continuerà questa sera e riprenderà il 17 febbraio. Si tratta di una tournée che vede l’artista calcare i palchi dei teatri nazionali per interpretare i suoi brani in chiave acustica. In totale sono 11 gli appuntamenti a Roma, Milano, Napoli, Bari, Bologna, Torino e Firenze. “Quest’anno mi sono dedicato tantissimo al live, ho cercato di rivedere tutte le persone che aspettavo di vedere da tre anni e sto cogliendo ogni occasione possibile per farlo” ha dichiarato il cantautore, spiegando che questi live unplugged sono un regalo per il suo pubblico e anche per sé. “Un momento intimo in cui poter godere della bellezza della musica e delle sue parole”. Achille Lauro sarà accompagnato dalla sua band di 5 elementi composta dal Maestro Gregorio Calculli (pianoforte, mellotron, chitarra acustica), Marco “Lancs” Lanciotti (batteria, arrangiamenti, direzione musicale), Nicola Iazzi (basso), Riccardo “Kosmos” Castelli (chitarra), Amudi Safa (seconda chitarra) a cui si aggiungerà anche Sofia Volpiana (violoncello). Lo show e il light design sono a cura di Jacopo Ricci, che ha già curato palcoscenici di artisti del calibro di Martin Garrix, Janet Jackson e Travis Scott. Le luci Led e i laser futuristici lasceranno spazio a una parentesi monocromatica sospesa tra il chiaroscuro e il bianco e nero. Il palco, in contrasto con l’illuminazione, avrà un allestimento minimale.