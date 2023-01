The National anticipano il nuovo album col brano "Tropic Morning News"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo The National hanno annunciato l'uscita del loro nono album First Two Pages of Frankenstein prevista per il 28 aprile 2023 su 4AD. Sostenuto da melodie evocative e da un'avvincente narrazione lirica, First Two Pages of Frankenstein segna un nuovo emozionante capitolo nella discografia della band. L'album, composto da 11 canzoni, è stato prodotto dai The National presso i Long Pond Studios di New York e vede la partecipazione di Taylor Swift , Phoebe Bridgers e Sufjan Stevens . Il pre-ordine dell'album è disponibile QUI e su americanmary.com . Inizialmente First Two Pages of Frankenstein, seguito dell'acclamato I Am Easy To Find del 2019, ha avuto un momento di stallo mentre il cantante Matt Berninger attraversava "una fase molto buia in cui non riuscivo a trovare testi o melodie e quel periodo è durato più di un anno. Anche se siamo sempre stati ansiosi e abbiamo litigato spesso durante la lavorazione di un disco, questa è stata la prima volta in cui ci è sembrato che le cose fossero davvero arrivate alla fine". Invece i The National "sono riusciti a tornare insieme e ad affrontare tutto da un'angolazione diversa, e grazie a questo siamo arrivati a quella che sembra una nuova era per la band", afferma il chitarrista/pianista Bryce Dessner , i cui compagni di band comprendono anche il fratello Aaron (chitarra/pianoforte/basso) e i fratelli Scott Devendorf (basso, chitarra) e Bryan Devendorf (batteria). Oggi la band presenta anche il primo singolo estratto dall'album, l'ingannevolmente ottimista Tropic Morning News . In parte registrato dal vivo ad Amburgo, il brano fonde le sue trame mercuriali e i suoi ritmi cinetici con una lussureggiante ma sottile grandeur ottenuta grazie al lavoro di Bryce Dessner con la London Contemporary Orchestra . "Quando Matt è arrivato con quella canzone, nel pieno della sua depressione, ci è sembrato un punto di svolta" racconta Aaron Dessner. "È quasi dylaniana nei testi ed è molto divertente da suonare; improvvisamente tutto è sembrato rivivere".

approfondimento

Scritta insieme a Carin Besser, moglie di Berninger, "Tropic Morning News" prende il titolo da una frase inventata dalla stessa Carin per descrivere la pratica purtroppo abituale del doomscrolling. "L'idea di riferirsi alla cupa drammaticità dei notiziari in modo così leggero ha sbloccato qualcosa in me" dice Berninger. "È diventata una canzone che parla della difficoltà di esprimersi e del tentativo di entrare in contatto con qualcuno quando il rumore del mondo affossa ogni possibilità di conversazione".



First Two Pages of Frankenstein incanala la rinnovata chimica del gruppo in una linea creativa che bilancia magnificamente l'elegante musicalità con gli impulsi più idiosincratici dei The National. Prima di essere registrati, brani come "Grease in Your Hair" e "Ice Machines" sono stati testati durante il tour del 2022 consentendo alla band di affinarli in tempo reale (un'altra canzone, "Weird Goodbyes" con Justin Vernon dei Bon Iver, è stata pubblicata lo scorso agosto come brano a sé stante). "Per me la forza di questo disco sta nell'intenzionalità e nella struttura della musica che si incontrano con una forte magia accidentale", dice Aaron Dessner.



Oggi la band ha annunciato le date del tour 2023, tra cui un concerto al Madison Square Garden di New York il 18 agosto con un'ospite molto speciale, Patti Smith e la sua band. Altri spettacoli prevedono che suonino in apertura Soccer Mommy, The Beths e Bartees Strange (sotto i dettagli). I biglietti sono in vendita da venerdì 27 gennaio alle 10:00 ora locale. Le informazioni sui biglietti sono disponibili su AmericanMary.com. Gli ultimi quattro album dei The National sono entrati tutti nella Top 5 delle classifiche del Regno Unito; Sleep Well Beast del 2017, oltre a vincere il Grammy come Best Alternative Album, ha raggiunto la posizione numero 1; mentre negli Stati Uniti The National hanno raggiunto la Top 10 della classifica Billboard 200 con cinque album.