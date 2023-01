I Baustelle sono i primi ospiti annunciati del Pistoia Blues 2023

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Ritorna il Pistoia Blues Festival con la 42esima edizione prevista nella prima settimana di luglio 2023 sempre in piazza Duomo a Pistoia. I primi artisti annunciati sono i Baustelle: si esibiranno il prossimo 8 luglio. Dopo aver segnato il sold out del Club Tour previsto questa primavera, la band di Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini ha pubblicato da poco il nuovo singolo Contro il mondo , brano anticipatore del nuovo album di inediti in uscita. Si tratta di un grande ritorno per la band senese lontana dai riflettori da ben 5 anni: l'ultimo album di inediti risale al febbraio 2018 quando a sorpresa uscì il disco L'amore e la violenza vol.2 . In questi anni sia Bianconi che Bastreghi si sono cimentati con le rispettive opere soliste. Il 2023 sancisce il loro ritorno con il nono album in studio di cui si conosce già il titolo, Elvis, la cui uscita è prevista il 14 aprile: "Con piacere annunciamo questa prima data del Pistoia Blues -sottolinea il sindaco Alessandro Tomasi- con i Baustelle a fare da protagonisti in piazza del Duomo. Ringraziamo l'associazione Blues In e il suo presidente Giovanni Tafuro, e rinnoviamo una collaborazione che negli anni ha contribuito al successo e alla valorizzazione del festival. Presenteremo nelle prossime settimane gli altri artisti che animeranno questa 42esima edizione del Pistoia Blues".

approfondimento

Dopo l’annuncio del sold out del tour primaverile nei più prestigiosi club italiani, i Baustelle si preparano a proseguire il loro viaggio musicale con Elvis Tour, otto imperdibili concerti prodotti e organizzati da Vivo Concerti che porteranno l’iconica formazione ad esibirsi nei principali festival nell’estate 2023. Il tour prende il nome da Elvis, l’attesissimo nuovo album della band in uscita il 14 aprile per BMG e già disponibile in pre-order, anticipato dall’uscita del singolo Contro il Mondo. Queste le date di Elvis Tour: il 4 luglio a Padova, allo Sherwood Festival presso il Park Nord Stadio Euganeo, l’8 luglio a Pistoia al Pistoia Blues Festival in Piazza Duomo, il 10 luglio a Roma al Roma Summer Fest, alla Cavea Auditorium Parco della Musica, il 13 luglio a Collegno (TO) al Flowers Festival al Parco della Certosa, il 21 luglio a Cesena in occasione di Acieloaperto presso la Rocca Malatestiana, il 5 agosto a Carsulae (TR) in occasione di Suoni Controvento all’Arco di San Damiano, il 12 agosto a Locorotondo (BA) al Locus Festival presso la Masseria Ferragnano e infine il 19 agosto a Catania al Sotto il Vulcano Fest a Villa Bellini. Le prevendite per le nuove date annunciate saranno disponibili da venerdì 20 gennaio alle ore 14 su vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 25 gennaio alle ore 14. Info e biglietti su vivoconcerti.com. Elvis è il nono album in studio dei Baustelle e giunge a distanza di cinque anni da L’amore e la violenza, vol.2. La copertina, realizzata da Marco Cella con la direzione artistica di Gian Luca Fracassi, riconferma la nuova direzione dell’estetica Baustelle, fatta di raffinatezza e contemporaneità, senza mai abbandonare quello sguardo al passato costitutivo della band. Elvis sarà disponibile in formato CD, vinile oro in edizione limitata e numerata, vinile bianco in edizione limitata e numerata e vinile nero.