Altafonte nasce a Madrid nel 2011 per iniziativa di Nando Luaces e Inma Grass diventando il primo distributore di musica digitale in Spagna. Negli anni seguenti è diventata anche una casa discografica internazionale indipendente con linee guida rigorose quali la passione per la musica, l'innovazione tecnologica e l'etica. In Italia opera dal 2020 e nell’estate del 2022 ha aperto la sua prima sede dove opera il team diretto da Giulia Giampietro, country manager di Altafonte Italia

1. Piotta - È ora di andare

Il brano è uno dei più belli sia in termini musicali che di scrittura di un artista dell’old school rap che è stato il prima a collaborare con noi distribuendo in tutto il mondo l’album “Suburra - final season, original soundtrack”. Grande onore avere questo album come è un onore lavorare con questo artista e al suo prossimo album che ci regalerà qualche sorpresa anche in termini di collaborazioni.



2. RVFV - Yo No Sé

Ho sentito questo brano per la prima volta, prima che uscisse, e ho pensato che fosse una hit e, dopo qualche mese dalla sua uscita, il brano è diventato davvero una hit ottenendo la nostra prima certificazione di doppio platino in Italia di un artista spagnolo. RVFV è il nostro artista internazionale più importante ascoltato in Italia e con il quale stiamo sviluppando il suo progetto per il 2023. Grazie a questa sua prima hit e al lavoro di Altafonte Italia, RVFV presidia con diversi brani le piattaforme digitali, ha ottenuto la copertina nella playlist più importante di Spotify, “Hot Hits”, e un’altra copertina su Amazon Music Italia. In questo momento sta dominando anche con l’ultimo brano “Hace Calor” e non vediamo l’ora di farvi sentire ancora altro. Prima di Natale è uscito con il suo EP “Metamorphosis” la cui focus track è stata “Dominicana” con la collaborazione meravigliosa di Morad.



3. Benj Jr & Morad - Sigue

"Sigue" è un brano internazionale di due artisti urban con grande personalità. È

un brano che ti fa viaggiare con la mente, da sentire assolutamente. Basta guardare il videoclip: i due artisti sono ripresi di spalle in macchina e chi guarda fissa la strada, assiste al viaggio dei due. Il brano dopo poche settimane è entrato nella Viral 50 di Spotify Italia e ancora adesso presidia una playlist di rap internazionale.



4. Skioffi - Yolandi



"Yolandi" è un brano immortale e importante per la tematica che affronta, il femminicidio. Si tratta di un pezzo che raggiunge la generazione Z di Tik Tok tanto che chiunque risulta sensibile all'ascolto di questa canzone che, per quanto mi riguarda, è meravigliosa. Ci sta dando grandi soddisfazioni, così come lo stesso artista geniale: un musicista, cantante, rapper e producer. Il brano ad oggi è in Viral 50 su Spotify.





5. Grido feat Fibra - Sfiga



Due artisti mitici e un brano epico che pone fine al dissing tra i due che c’era stato nel passato. E’ stato molto bello pubblicare questo pezzo che ha generato molto interesse nella scena rap ed è stato anche molto bello poter vedere come le cose cambiano e i dissapori svaniscono.



6. Ama Dee - Stavolta

Ama Dee (nella foto in apertura, ndr) è la nostra prima artista donna entrata in Equal Italia su Spotify. È un'artista con una personalità unica, magnetica e con lei abbiamo ottenuto anche due copertine su Spotify, proprio per questa sua unicità. Inoltre quest’anno l’artista è stata inserita nel programma NEW COMERS di VEVO che supporta gli emergenti tutto l’anno con diverse attività editoriali, social e adv.



7. Jeezus - Poesij

Jeezus è un artista di origini senegalesi e napoletane. Ha un’immagine molto bella e questo brano, come dice il titolo, è proprio una poesia. Anche considerando che è un primo singolo, abbiamo ottenuto grandi risultati che, al momento, si aggirano intorno agli 80K stream. È il nostro “napoletano” emergente sul quale crediamo molto e che stiamo supportando, puntando sulla sua crescita che chiaramente richiede tempo, costanza, impegno e perseveranza.



8. Lorenzo Licitra & Anggun - Eli Halo

Lorenzo Licitra, vincitore di X factor nel 2017, è una grande e stimolante sfida per noi perché, oltre a essere una persona sensibile, è un artista che ha un potenziale molto forte e una credibilità pazzesca per la sua voce, la sua presenza scenica e la sua personalità. Su di lui ci sarà una sorpresa!



9. Biondo - Mi manca la vecchia te

Questa è la nostra prima hit italiana. È sensazionale sapere che un artista come Biondo, che viene da un’edizione di Amici, sia tuttora in grado di catturare l’attenzione della generazione Z. Il brano sta raggiungendo 2mln di stream in soli pochi mesi e stiamo ancora lavorando perché mantenga questo hype. E con Biondo adesso stiamo lavorando al suo prossimo EP e al brano estivo.



10. Gemelli Diversi - Torcida



I Gemelli Diversi sono stati il nostro regalo di Natale 2022. Li ascoltavo da bambina e c'è un progetto in corso. I ragazzi sono in promozione con questo pezzo e per la seconda volta siamo entrati nella classifica radiofonica grazie a questo brano: un altro risultato importante per una realtà indipendente come Altafonte Italia.