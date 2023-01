Sam Smith, Kim Petras e le Wet Leg porteranno la loro musica sul palco dello show britannico Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Sabato 11 febbraio Mo Gilligan condurrà i BRIT Awards 2023 in diretta dal palco della londinese The O 2 Arena. Dopo l'annuncio delle nomination (FOTO), l’organizzazione ha comunicato i primi performer della serata, ovvero Sam Smith, Kim Petras e le Wet Leg.

BRIT AWARDS 2023: SAM SMITH, KIM PETRAS E le WET LEG SUL PALCO approfondimento BRIT Awards 2023, tutti gli artisti nominati. FOTO Cresce sempre di più la curiosità per l’evento che premia gli artisti britannici contraddistintisi negli ultimi dodici mesi, dando spazio anche alle star internazionali con le apposite categorie International Artist of the Year, Best International Song e International Group of the Year. Nel corso degli anni i BRIT Awards hanno regalato al pubblico performance uniche e strabilianti, come quella delle Little Mix con Black Magic nel 2016 e quella di Adele (FOTO) con I Drink Wine nel 2022.

approfondimento Musica e concerti, tutti i video L’organizzazione dello show ha ora annunciato due coppie che avranno il compito di infiammare lo spettacolo, la prima sarà quella formata da Sam Smith e Kim Petras, in vetta alle classifiche con la collaborazione Unholy.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The BRIT Awards (@brits) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Presente poi il duo britannico Wet Leg, formato da Hester Chambers e Rhian Teasdale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The BRIT Awards (@brits) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

BRIT AWARDS 2023, LE NOMINATION approfondimento BRIT Awards, l'eleganza di Adele, i Maneskin in latex: tutti i look Grande attesa per i nomi dei vincitori. A guidare le nomination le Wet Leg, a pari merito con Harry Styles (FOTO), tornato sul mercato con il disco Harry’s House contenente le hit mondiali As It Was, Late Night Talking e Music for a Sushi Restaurant.

approfondimento I concerti più attesi del 2023: dai Coldplay a Harry Styles. FOTO Tra le varie categorie il cantante britannico è candidato come British Artist of the Year insieme a Central See, Fred Again, George Ezra e Stormzy. Le Wet Leg si contenderanno invece la vittoria come Best New Artist con Rina Sawayama, Kojey Radical, Mimi Webb e Sam Ryder.