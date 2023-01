E' morto Yukihiro Takahashi, pioniere dell'elettronica

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Il musicista giapponese Yukihiro Takahashi, co-fondatore, batterista e cantante dell'influente gruppo Yellow Magic Orchestra, è morto all'età di 70 anni per complicazioni dovute a un cancro al cervello, secondo quanto riferito dai media locali. Nato a Tokyo nel 1952, Takahashi ha debuttato nel 1972 come batterista per la Sadistic Mika Band e cinque anni dopo avrebbe pubblicato il suo primo album da

solista dopo lo scioglimento del gruppo, "Saravah".



Nel 1978, insieme a Ryuichi Sakamoto e Haruomi Hosono, ha fondato la Yellow Magic Orchestra, pioniera nel genere della musica elettronica attraverso l'uso di sintetizzatori, campionatori, sequencer, drum machine, computer e tecnologia di

registrazione digitale. La Yellow Magic Orchestra ha pubblicato otto album, inclusi Lp come "Solid State Survivor" e "Bgm" o brani come "Rydeen", "Technopolis" e "Computer Game", uno dei piu' riusciti a livello internazionale