World Snow Day, le 5 canzoni da ascoltare quando nevica

Il 15 gennaio 2023 cade la ricorrenza del World Snow Day, la giornata che viene celebrata ogni terza domenica del primo mese dell'anno su iniziativa della Fis, l'International Ski Federation. La protagonista è lei, la neve, e le possibilità che dà a tutti, ma soprattutto ai più giovani, di praticare sport all'aria aperta. Con la sua magia, la neve ha però anche da sempre ispirato racconti, poesie e, soprattutto, canzoni. Le atmosfere invernali, imbiancate, sono le protagoniste di tantissimi brani del panorama musicale, con il loro eterno fascino. Da un grande classico come Let it snow, fino a A winter's tale: ecco alcune composizioni da ascoltare mentre fuori dalla finestra cadono i fiocchi di neve.

Let it snow, Frank Sinatra approfondimento Le 12 frasi più famose delle canzoni a tema Natale Non si può non partire dalla più classica delle canzoni “da nevicata”: Let it snow, capolavoro arrivato al successo con l’interpretazione di Frank Sinatra. Il brano fu scritto dal paroliere Sammy Cahn e dal compositore Jule Styne nel 1945 e originariamente interpretato da Vaughn Monroe. Tra le prime cover, nel 1950, c’è stata proprio quella di Sinatra, che con la sua voce iconica ha dato nuova linfa al teso. Il ritornello è uno tra i più famosi nel panorama delle canzoni invernali: Oh, the weather outside is frightful But the fire is so delightful And since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow

It's beginning to look a lot like Christmas, Michael Bublé approfondimento Michael Bublé, le 10 canzoni più famose Con le prime nevicate dell'anno, quelle che precedono il Natale, il sottofondo perfetto è quello del brano It's beginning to look a lot like Christmas di Michael Bublé. Si tratta di una delle tante canzoni natalizie dell'artista: è del 2011 ed è la cover di un brano composto nel 1951 da Robert Meredith Willson.

Baby it’s cold outside approfondimento Canzoni di Natale, le più famose della tradizione Un’altra canzone che è spesso associata al tema del Natale e delle nevicate è Baby it’s cold outside. Scritta nel 1944 da Frank Loesser, ha avuto una fortuna incredibile grazie a diverse cover, tra cui quella di Dean Martin. Il brano parla di una coppia che esce per un appuntamento, e dopo aver bevuto il bicchiere della staffa, lei cerca di andarsene mentre lui cerca di trattenerla. La canzone, nonostante il suo successo, è stata vista da alcuni come un esempio delle pressioni che un uomo esercita su una donna. Il Time, in un articolo del dicembre 2020, ha ricordato che diverse critiche sono state mosse al brano fin dai suoi esordi, proprio per come veniva presentata l’insistenza giocosa e seducente nei confronti della donna, con lei che dice “devo davvero andare” e lui che incalza “piccola, fuori fa freddo”. Qui uno dei passaggi chiave: I simply must go Baby, it's cold outside The answer is, “No" But, baby, it's cold outside The welcome has been How lucky that you dropped in So nice and warm Look out the window at that storm

A winter’s tale, Queen approfondimento Freddie Mercury, chi era l’icona pop e volto dei Queen. FOTO Pubblicato il 18 dicembre 1995, il brano A winter’s tale parla di un paesaggio invernale, probabilmente quello di Montreux, cittadina svizzera in cui soggiornò per lunghi periodi il cantante Freddie Mercury e in cui venne ispirato dalla vista, dal lago e dalle luci. Il testo sembra quasi una poesia, dove ogni strofa contiene una cartolina invernale: So quiet and peaceful (Dreaming) Tranquil and blissful (Dreaming) There's a kind of magic in the air (Dreaming) What a truly magnificent view (Dreaming) A breathtaking scene

Snow, Red Hot Chili Peppers approfondimento I 60 anni di Anthony Kiedis, le esibizioni cult. FOTO Famosissima è anche Snow, dei Red Hot Chili Peppers, canzone pubblicata il 20 novembre del 2006. Il brano è guidato da un rapido riff di chitarra di John Frusciante ed è malinconico, ma ritmato. Al contrario di quanto si potrebbe pensare, però, il brano rappresenta un caso a parte: non parla infatti di una nevicata, ma della droga, e in particolare della cocaina e dell’eroina, due delle sostanze consumate dal frontman Anthony Kiedis, a lungo dipendente dalle sostanze stupefacenti. Entrambe sono due sostanze bianche e polverose, che ricordano la neve. Qui il passaggio più famoso del brano: The more I see, the less I know The more I like to let it go Hey oh, whoa, whoa, whoa Deep beneath the cover of another perfect wonder Where it's so white as snow