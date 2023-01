Chriss trasmette forza alle insicurezze in Più Niente

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Ciao sono Christian Pistocchi, ma chiamatemi pure Chriss, sono un cantautore e

amo l’arte in ogni sua forma. A dire la verità nasco come vocalist, ho sempre amato la musica sin da quando ero un bambino. A 16 anni, un po’ per gioco, iniziai a lavorare come vocalist in discoteca e allo stesso tempo iniziai a prendere lezioni di canto, avere un pubblico davanti a me mi ha sempre dato tante emozioni e la cosa più importante era che mi divertivo facendo il mio lavoro. Quello che mi differenziava dagli altri era che, durante le serate, oltre a far saltare “la pista” cantavo anche le canzoni che passava il dj e questo alle persone piaceva davvero tanto. Perché non iniziare a produrre e cantare qualcosa di mio? Ecco come tutto è iniziato! Dopo tanti alti e bassi, peripezie e drammi, sono riuscito a trovare un team d’eccezione che crede in me e soprattutto nel mio progetto. Nel 2021 pubblicai i miei primi brani, “Chimica instabile”, “ Qualcosa di nuovo “ e “ Sensi di colpa” che ha superato i 117.000 stream su Spotify.



Oggi sono contento di presentarvi il mio ultimo singolo Più Niente, un progetto

che avevo in cantiere ormai da quasi un anno. È nato in un periodo difficile per tutti

dove il futuro era un grande punto interrogativo, dove i sogni erano appesi, io e il

mio produttore (Alberto Pecchio) abbiamo provato a farci forza e trasformare quelle

insicurezze in un testo che potesse essere condiviso con più persone possibili per

far sì che non si sentissero più da sole. Abbiamo rappresentato queste sensazioni attraverso una storia d’amore con un destino già scritto, un amore malato che porta due persone a non condividere più lo stesso battito. Il videoclip è stato girato come se fosse un cortometraggio “parlato” attraverso la danza con il fine di dare un altro punto di vista al brano e far sì che ognuno di noi possa crearsi la propria storia. La mia scelta di non apparire nel video ha lo scopo di non distrarre lo spettatore da

quello che sta accadendo e lasciare che possa concentrarsi ed immedesimarsi

nell’evoluzione della storia.



Vi presento velocemente la mia squadra a partire da Matteo Passini, ha diretto con me l’intero videoclip coreografandolo in maniera impeccabile; Diletta Profili eccezionale sotto ogni punto di vista, ha ballato con Matteo Passini in maniera fantastica. Mattia Azzarelli, la mia spalla destra, ha effettuato assieme a me le riprese e ha curato tutto il montaggio. Esatto proprio io, un’altra mia passione che riesco ad integrare nei miei progetti. Se anche tu ti sei sentito così almeno per una volta, da oggi non dovrai sentirti più solo. Come dico sempre questo è solo l’inizio, vi invito a seguirmi sulle mie pagine social e su Instagram (iamonlychriss) per restare sempre aggiornati e non perdere nessuna sorpresa. Vi auguro un buon ascolto ed una visione immersiva ed elettrizzante!