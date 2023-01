La scaletta del concerto di Claudio Baglioni a Livorno

Claudio Baglioni a Livorno, le info

approfondimento

Questa sera 10 gennaio Claudio Baglioni sarà sul palco del Teatro Goldoni, a un anno di distanza dal suo ultimo concerto a Livorno. Un gradito ritorno per i suoi fan, dopo l'assenza forzata dei giorni scorsi a causa di un attacco influenzale che ha costretto l'artista romano a rimandare alcune delle date del suo tour. Questa sera Baglioni tornerà quindi con una nuova tappa del suo Dodici note solo bis, prosecuzione del precedente tour Dodici note solo. Un bis che il cantautore ha ritenuto necessario dopo aver “percorso 25.000 km in cento giorni cantando e suonando per sei sere a settimana senza mai provare un istante di noia o stanchezza, senza mai cadere nella trappola della ripetitività” ha dichiarato qualche giorno fa Baglioni al Resto del Carlino. “Vado a cercarmi il pubblico città per città godendomi la meraviglia dei teatri italiani, con tante canzoni e la possibilità di cambiare scaletta ogni sera, un valzer nel tempo, cercando di portare un’orchestrazione fatta di stati d’animo”. L’artista sarà accompagnato sul palco da orchestre e ballerini, per uno spettacolo di circa tre ore e mezzo in cui sarà solo lui a cantare, in maniera molto intima. Tre i compagni di viaggio, che “rappresentano il passato, il presente e il futuro”: il pianoforte acustico a rappresentare il passato, il pianoforte centrale, elettrico, per il presente, e infine il piano digitale per raccontare in musica il futuro.