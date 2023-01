John Lydon gareggerà per rappresentare l'Irlanda all'Eurovision

Il 3 febbraio l’artista parteciperà al Late Late Show su Irish Tv per raggiungere la finale dell’Eurovision Condividi

Nonostante l'ultimo Eurovision sia stato vinto dall'Ucraina, a causa del conflitto in corso nel Paese e in assenza delle necessarie condizioni di sicurezza, la prossima edizione della manifestazione è in programma nel Regno Unito e, nello specifico, a Liverpool. La scelta è caduta sul Paese di re Carlo in quanto secondo classificato dietro l'Ucraina. Mentre fervono i preparativi per organizzare la manifestazione emergono già le prime indiscrezioni sui possibili partecipanti. Una di queste ha scosso con forza il mondo della musica. Infatti, l'ex Sex Pistols John Lydon ha deciso di provare a rappresentare l'Irlanda all'Eurovision con il gruppo Public Image Ltd. Non sarà facile vedere l'ex frontman della band rock gareggiare con un altro gruppo ma chi ne segue il lavoro ha probabilmente fatto l'abitudine a vedere Lydon in altre vesti.

La scelta di John Lydon approfondimento Eurovision Song Contest 2023, svelate le 37 nazioni in gara John Lydon ha deciso di tentare la strada dell’Eurovision song contest con Hawaii. Si tratta di una canzone scritta da Lydon per sua moglie Nora, da anni malata di Alzheimer. Hawaii può essere definita una canzone d’amore, anche se non rientrante nei canoni tradizionali di questo genere di opere. Nel comunicato con il quale John Lydon ha comunicato la sua decisione di tentare la partecipazione al festival musicale più importante e seguito d’Europa, l’ex frontman dei Sex Pistols spiega che il suo brano “è dedicato a tutti coloro che attraversano momenti difficili nel viaggio della vita, con la persona cui tengono di più”. Un inedito lato sentimentale per John Lydon, che in quella stessa nota ha sottolineato come questa canzone sia anche “un messaggio di speranza che alla fine l’amore vince su tutto”.

Il percorso per l’Eurovision di John Lydon GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Così come accade in Italia, anche in Irlanda il rappresentante del Paese all’Eurovision deve prima superare una selezione con altri artisti. Per questo motivo, John Lydon ha annunciato che i Public Image Ltd parteciperanno al Late Late Show il prossimo 3 febbraio su Irish tv. Dovranno sfidarsi con altri artisti, gruppi e non, per raggiungere la finale di Liverpool ma John Lydon sembra fiducioso di riuscire a ottenere un rilancio della sua carriera e di raggiungere la ribalta internazionale con i Public Image Ltd. Non sarà facile per loro superare la concorrenza ma anche questo può essere letto come un atto d’amore da parte di Lydon per sua moglie e per la loro storia, messa a dura prova dalla malattia.