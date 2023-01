Fernando Alba, la bellezza risplende tra Il sole e la Luna: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Il mio nome di battesimo è Fernando Alba e coincide con il mio nome in arte, ma non è per questo motivo che dedicato una canzone al sole e alla luna. L’ho messa nero su bianco quando facevo il servizio militare in Sicilia, tra il ‘98 e il ‘99. Durante la Leva il tempo è infinito, nelle ore di guardia notturna e diurna mi lasciavo incantare ed ispirare dalle nostre più belle stelle, così ho scritto Il Sole e la Luna. Dopo qualche anno mi sono trasferito a Roma e ho iniziato a pubblicare le mie prime canzoni. Proprio qui, negli ultimi mesi del 2022, ho tirato fuori dal cassetto questo brano e con il direttore della fotografia Miro Thuring e le attrici Giada Sereni ed Emma Padoan, abbiamo girato questo videoclip.



Avevo bisogno di circondarmi di grande bellezza, così come lo sono il sole e la luna. Le

atmosfere notturne della città di Roma e i colori delle prime luci dell’alba, hanno fatto da cornice ad una storia che spero arrivi al cuore di tutti. Oltre a scrivere testi e musica, arrangiare e produrre canzoni, mi piace curare personalmente la regia ed il montaggio dei miei lavori e prendermi tutta la responsabilità di quel che faccio, fino alla fine. Questa volta non era facile, sul sole e la luna si sono espressi milioni di artisti con ogni possibile forma d’arte, ma ho voluto ugualmente dire la mia e sono

felice del risultato.



Non sono un Cantautore Jazz. Questo possiamo definirlo il brano più Jazy del mio

repertorio. Ho pensato di vestirlo con suoni acustici, naturali, come gli elementi extra terresti citati nella canzone, dalla batteria fino all’orchestra d’archi. Ho sporcato l’arrangiamento aggiungendo solo un po’ di chitarra elettrica distorta, affidata alle mani esperte di Simone Gianlorenzi, così da rimanere nel mio stile e non confondere i miei fan più esigenti. In questi ultimi anni post lockdown ho sentito la necessità di raccontare il mondo in cui viviamo e ciò che ci circonda, arrivando fino al sole e alla luna, con testi semplici, ma di forte impatto emotivo e poetico.



Dal mio primo album a oggi il mondo è cambiato così velocemente che quasi non lo riconosco più, motivo per il quale ho deciso di girare il videoclip, in slow-pictures, con le immagini a rallentatore, come a voler rallentare il trascorrere del tempo e poter godere appieno del giorno e della notte, del sole e della luna. Quest’ultima opera rispecchia pienamente il mio essere Cantautore, il mio concetto di musica italiana moderna, perché non trascura la melodia, mescola i generi, prevale la forma canzone, possiede suoni acustici ed elettrici, gode di armonie complesse ed ha un testo ricco di significato. Ho avuto la fortuna di spaziare musicalmente per trovare la mia strada e di incontrare sul mio cammino persone e musicisti speciali che hanno creduto in me e mi hanno supportato in ogni passo e progetto, come il mio produttore Alessandro Paolinelli della Maqueta Records ed Emanuele Bossi. Grazie a loro sono riuscito a concretizzare le mie idee portandole su palcoscenici importanti e sul mercato discografico, proprio come avevo sempre sognato e anche con questo singolo Il Sole e la Luna ci sono riuscito.