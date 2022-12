Måneskin in tour negli USA, due concerti sold out a New York

Musica

Maneskin, tutti i look: dal latex al completo giacca e cravatta. FOTO

In vista del 7 ottobre, data di uscita del singolo The Loneliest, la band ha offerto sui social una sostanziosa anticipazione dell'ultima trasformazione in fatto di look. Questa volta il guardaroba è ispirato al classic gentleman style a cura di Vittoria Romagnuolo

Svolta formale per i Maneskin che hanno innescato il conto alla rovescia per l'uscita di The Loneliest, singolo disponibile dal 7 ottobre. In attesa della nuova traccia, attenzione puntata sull'atmosfera dark-gothic del brano, anticipata da scatti accattivanti sotto il profilo visivo. Oltre all'ambientazione, un cielo cupo e minaccioso, i fan avranno certamente notato i look dei membri della band, tutti vestiti in abito scuro con giacca, pantaloni, camicia e cravatta

Anche per questa nuova avventura sonora e di stile, i Maneskin si sono affidati alle mani esperte di Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, che ha contribuito a plasmare l'immagine trasgressiva e graffiante delle quattro rockstar. Il brand, nell'ultimo anno, ha creato per loro look dalla vocazione genderless e assolutamente fuori da ogni regola ma anche completi dal taglio maschile e dal carattere formale, assolutamente perfetti anche per Victoria De Angelis