La scaletta del concerto di Cesare Cremonini a Roma

Secondo di quattro concerti nella Capitale per il cantautore, che ha scelto di fare un tour autunnale ristretto con 12 date in 3 città

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

È tutto pronto per il concerto di Cesare Cremonini a Roma, al palazzo dello sport, dove il cantautore bolognese rimarrà per quattro serate. Quello di questa sera, mercoledì 2 novembre, è il secondo appuntamento romano. Dopo lo straordinario successo del tour estivo negli stadi, Cesare Cremonini è alla sua seconda uscita: un tour autunnale intenso attende il cantante nelle prossime settimane. Tuttavia, le quattro date di Roma sono l’occasione per i fan di rivivere le emozioni dei concerti estivi. Come sempre bravissimo con le parole, Cesare Cremonini ha commentato così la sua quattro giorni romana: “Io vorrei essere il miglior performer live del mio tempo per voi. Vorrei fare del bene alle persone con la mia musica, con il mio corpo, con le mie parole e con la mia voce”.