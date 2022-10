Giulia Penna col suo Prisma ci porta nel mondo magico della musica

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Prisma (distribuzione ADA Music Italy) è il nuovo singolo di Giulia Penna, presentato ieri in anteprima nel corso dei TikTok Awards Italia, che Giulia ha condotto insieme a Valerio Lundini. Una nuova tappa nel viaggio introspettivo R&B dell’artista, iniziato con i precedenti singoli Lacrime dolci e Sospesa feat. Nese Ikaro. Con il suo stile elettro pop e psichedelico “Prisma” racconta una nuova storia: "Nel brano canto di una finestra che si affaccia su un mondo magico, che per me è quello della musica. Come la luna, citata nella canzone, cambia a seconda delle sue fasi, Prisma simboleggia per me una nuova fase personale –racconta Giulia Penna– Ho deciso di pubblicare “Prisma” proprio in questo periodo dell’anno perché l’ho sempre trovato un po’ magico. Per molti possono essere dei giorni un po’ oscuri, a me invece piace vederli come carichi di un mistero tutto da scoprire, è così che vedo la vita. Vorrei che questa canzone facesse per me e per il pubblico da portafortuna".



È online anche il videoclip ufficiale del brano, diretto da Dalila Ceccarelli aka Dalilù.

Anche il video racchiude, attraverso altri elementi magici, le atmosfere suggestive che circondano Prisma, a partire dal gatto bianco, accarezzato da Giulia per tutto il video, con un gesto quasi ipnotico e seducente. Il gatto è proprio un simbolo di buon auspicio e pace, rappresentazione di una serenità ritrovata dopo un periodo buio e tormentato. La scelta del colore bianco, che caratterizza tutto il progetto, non è casuale ma è legata al valore di questo colore: la combinazione di tutti i colori riflessi nel prisma genera la percezione del bianco. Il bianco rappresenta una luce candida, positiva, che per l’artista indica la purezza d’animo e la volontà di affacciarsi al futuro con autenticità.