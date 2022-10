La scaletta del concerto di Gigi D'Alessio a Cremona

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

“Quanti amori nascono così…”, chi non conosce questo passaggio di canzone? È una delle più note di Gigi D’Alessio, cantata anche da chi dichiara di non seguire o apprezzare il cantautore napoletano. Questo perché D’Alessio negli anni ha saputo radicarsi all’interno del tessuto sociale italiano, diventando la colonna sonora di momenti di vita vissuti che tutti, prima o poi, si trovano ad affrontare. Ed è questo uno dei motivi per i quali Gigi D’Alessio è apprezzato universalmente da nord a sud e non è un caso che il concerto con il quale ha festeggiato il trentennale della sua carriera sia stato trasmesso in diretta tv. Il tour di Gigi D’Alessio, con molte date già sold-out, sta arrivando alla sua conclusione ma lascia dietro di sé la conferma dell’amore che il pubblico prova nei confronti di questo artista.