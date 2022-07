Gigi d'Alessio: le prime foto al mare con Denise e il quinto figlio

Vacanze in famiglia per Gigi D’Alessio: il cantante ha scelto la Sardegna per i primi bagni al mare del piccolo Francesco

Tempo di vacanze anche per i vip nostrani, che decidono di andare al mare in compagnia delle loro famiglie. Tra loro c’è anche Gigi D’Alessio, che insieme alla nuova compagna Denise Esposito ha scelto di trascorrere le vacanze in Sardegna. Meta mondana per vacanze formato baby per il cantante napoletano, che ha scelto l’isola sarda per la prima trasferta al mare del suo piccolo Francesco, nato lo scorso gennaio. Ma, come nella più tradizionale delle famiglie allargate, Gigi e Denise non sono soli con il loro bambino, perché con loro c’è anche Andrea, il figlio che il cantante ha avuto 12 anni fa da Anna Tatangelo. A firmare lo scoop è stato il settimanale Diva e Donna, che per la prima volta ha immortalato D’Alessio e la compagna insieme al loro piccolino.