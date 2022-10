2/13 ©Ansa

Il 21 ottobre 2022 è stata lanciata la promo della nuova stagione: in questa occasione Morlacchi ha subito una molestia da parte del collega Memo Remigi, che l’ha palpeggiata mentre erano in posa per una foto di gruppo. Il fatto ha sollevato molte critiche nei confronti di Remigi, al punto che Bortone ne ha annunciato l’espulsione dalla trasmissione: “Remigi non è qui perché si è reso responsabile di un fatto che non può essere tollerato", ha fatto sapere la conduttrice

Rai, stop al contratto con Remigi per aver molestato Jessica Morlacchi in diretta tv