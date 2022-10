Rai, stop contratto con Remigi per aver molestato Morlacchi in diretta

"A seguito di un comportamento in violazione del Codice Etico", fa sapere l'emittente, la partecipazione dell'artista al programma "Oggi è un altro giorno" è stata sospesa. Nella puntata dello scorso 21 ottobre Remigi ha palpato la cantante dei Gazzosa, scatendando la reazione dei social. Oggi, 27 ottobre, la conduttrice Serena Bortone ha confermato l'allontanamento dell'artista 88enne che "si è reso responsabile di un fatto che non può essere tollerato"

La Rai ha deciso di interrompere il contratto che prevedeva la partecipazione dell’artista Memo Remigi al programma “Oggi è un altro giorno”. Lo ha reso noto la stessa azienda, dopo le polemiche che hanno investito Remigi per aver palpato in diretta tv - nella puntata di venerdì 21 ottobre - l'ospite Jessica Morlacchi, cantante della band Gazzosa. “A seguito di un comportamento in violazione del Codice Etico dell'Azienda – ha fatto sapere la Rai- la Direzione Day Time aveva già deciso lo scorso sabato 22 ottobre la sospensione delle presenze nella trasmissione che è stata comunicata all'interessato. La Commissione stabile per il Codice Etico dell'Azienda ha confermato la violazione delle norme".