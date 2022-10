7/12 ©Ansa

Lewis torna nel 1961 nel nuovo studio della Sun Records, a Memphis, dove registra il suo unico successo di quel periodo, What'd I Say, una reinterpretazione di Ray Charles. Recupera terreno in Europa, soprattutto in Inghilterra e in Germania, e il live album del 1964 Live at the Star Club, registrato ad Amburgo insieme ai Nashville Teens, diventa uno dei più grandi album di rock and roll dal vivo