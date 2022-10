Tmz annuncia che è morto Jerry Lee Lewis, poi si corregge e si scusa

“ Jerry Lee Lewis non è morto ...”. Inizia così il messaggio del sito americano TMZ, che si è voluto scusare per aver riportato una notizia non vera. “Ci è stato detto che la leggenda del rock 'n' roll è viva e vive a Memphis ” hanno poi precisato. “Oggi qualcuno ci ha detto di essere il rappresentante di Lee Lewis e che era morto. Non è stato così. Tmz si rammarica per l'errore”.

Non è certo la prima volta che un personaggio noto viene dato per morto, quando invece godeva di ottima salute. Da quando TMZ, sito americano di gossip piuttosto autorevole, aveva informato della scomparsa di Jerry Lee Lewis a 87 anni , nella sua abitazione di Memphis, Tennessee, tutti i media del mondo avevano riportato la notizia. Fortunatamente per i tanti fan cantautore, considerato come uno dei più grandi artisti del XX secolo e tra i più grandi esponenti del rock n'roll, si era trattato solo di una fake news rivelata da una fonte non affidabile.

Jerry Lee Lewis, la leggenda

Jerry Lee Lewis è considerato, come detto, uno dei più grandi artisti e rocker della storia della musica internazionale, citato spesso come influenza da numerosi artisti tra cui Elton John e Billy Joel. Jerry Lee Lewis ha un posto nella Rock and Roll Hall of Fame dal 1986 e uno nella Rockabilly Hall of Fame, e recentemente, anche nella Country Music Hall Of Fame. La rivista Rolling Stone lo ha inserito al 24esimo posto nella classifica dei 100 migliori artisti di tutti i tempi. È stato soprannominato The Killer per il suo modo selvaggio, anticonformista e ribelle di esibirsi dal vivo. Inoltre è considerato uno dei re del rock and roll insieme ad Elvis Presley, Chuck Berry, Bo Diddley, e Little Richard. Il suo ultimo album in studio, Rock & Roll Time, risale al 2014: si tratta di un lavoro che vanta numerose collaborazioni come quella con Keith Richards, Robbie Robertson, Neil Young e Nils Lofgren. Per quanto riguarda la vita privata, Jerry Lee Lewis è stato sposato sette volte e ha avuto sei figli.